Punto dal calabrone: “Il mio Alessandro poteva salvarsi”

Bologna, 18 agosto 2025 – “Non riesco quasi più a dormire e le volte che prendo sonno, appena mi sveglio, mi chiedo se questa tragedia sia stata solo un brutto incubo. Poi mi rendo conto che Alessandro non c’è più. Lo cerco in ogni dove, i nostri cagnolini lo aspettano, ma lui non tornerà e io non ci riesco a credere”. Sono parole straziate quelle di Angela Cibotari, compagna di Alessandro Bologna, il 60enne morto sabato pomeriggio dopo dieci giorni di agonia per la puntura di un calabrone.

Bologna è morto punto in auto da un calabrone. A destra: La Meridiana House, il B&b di Alessandro e Angela a Villa di Cassano, Monterenzio

Cosa è successo quel giorno?

“Alessandro era andato in una discarica a un chilometro da casa (a Monterenzio; ndr) per buttare una vecchia lavatrice. Lí è stato punto dal calabrone, mentre entrava in macchina, e ha iniziato a stare male. Deve aver tirato fuori tutta la sua forza per rimettersi in macchina e tornare indietro. Una volta entrato nel soggiorno mi è crollato ai piedi, svenuto. Da allora non ha mai ripreso conoscenza. Ho chiamato subito il 118 e intanto gli stavo facendo le manovre di rianimazione, ero sotto choc ma volevo fare di tutto per salvare la vita alla mia anima gemella”.

Gli era mai capitato di essere punto da un calabrone?

“Sì, otto anni fa. All’epoca ci prendevamo cura dei suoi genitori anziani e vivevamo con loro a San Lazzaro. Siamo saliti in moto per andare a trovare mia figlia che viveva a Monterenzio. A un certo punto, mentre guidava, un insetto lo ha punto attraverso il casco. Quando siamo arrivati da mia figlia era tutto una bolla e ha iniziato a gonfiarsi. Siamo tornati subito a San Lazzaro e vedendo come stava ho chiamato il 118 e ci hanno portati al Sant’Orsola. Aveva avuto una grande reazione allergica e dopo ore lì da loro ci hanno dimesso prescrivendo alcune fiale, da tenere con noi, in caso ricapitasse”.

Perché non le avete usate il 6 agosto quando è stato punto?

“In questa cosa vorrò andare a fondo. Le fiale che ci hanno dato sono un antistaminico e quando lui è andato in shock anafilattico io sono corsa a prenderle, mentre ero al telefono con i sanitari, ma dal centralino del 118 mi hanno detto che quelle, vista la reazione, non avrebbero fatto nulla e che a lui sarebbe servita l’adrenalina. Che nessuno ci ha mai prescritto. Perché non ci è stato detto? Alessandro era una persona sana, cucinava e mangiava bene, fisico senza mai alcun problema. Non posso accettare che se ne sia andato così, soprattutto se si sarebbe potuto evitare il peggio”.

Il vostro B&b andrà avanti?

“Non so davvero se e come riaprirlo, perché quello che non sapeva fare lui sapevo farlo io e viceversa. Ci guardavamo negli occhi e avevamo già capito cosa stessimo pensando. Dieci anni uno a fianco all’altro, per 365 giorni. La Meridiana House (nome dell’attività a Villa di Cassano; ndr) era il nostro sogno, non solo mio, e non credo riuscirò a portarlo avanti. Eravamo pieni di prenotazioni fino a settembre. Le ho annullate tutte anche perché il titolare era lui e non essendo noi sposati io non posso legalmente fare molte cose, a partire da banalità come prendere i documenti degli ospiti che si registrano”.

Sono state tantissime le persone che le hanno da subito mostrato un grande sostegno, anche organizzando una raccolta fondi per aiutarla.

“Non so dire davvero quanti mi hanno chiamato per chiedermi come stessi o se avessi bisogno. Tanti amici e amiche, come Katia e Marisa, che non mi hanno mai abbandonato e che non smetterò mai di ringraziare. Questo anche e soprattutto perché Alessandro era una persona meravigliosa. Sempre sorridente, sempre disposto ad aiutare chi ne avesse bisogno, amava stare in mezzo alle persone e chiacchierare. Un’anima buona che io ho amato e amerò sempre alla follia. E tutti lo sapevano”.