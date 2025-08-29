Punto da una vespa, salvataggio da film

E’ stato salvato grazie all’intervento tempestivo dei sanitari del 118 l’escursionista olandese che, mercoledì pomeriggio, stava percorrendo un sentiero nella parte alta di Pontecchio Marconi insieme ad un gruppo di altri connazionali. Il trekking era in corso quando l’uomo, un trentenne in buona salute, è stato punto da una vespa.

Dopo la puntura, è seguito il dolore intenso e la reazione violenta tipica dello shock anafilattico. Immediata anche la risposta dei compagni di cammino, che si sono resi conto della gravità della situazione e hanno invocato l’intervento, altrettanto tempestivo, dell’ambulanza del 118 partita dalla centrale operativa dell’Ospedale Maggiore di Bologna e approdata in via dei Celestini, a monte del museo Marconi, dopo sette minuti. Fondamentale la collaborazione dei membri del gruppo del giovane olandese che hanno trasportato il ferito in un luogo facilmente raggiungibile dal mezzo di soccorso. L’infermiera a bordo dell’ambulanza è accorsa sul luogo dove il turista era disteso già in condizioni critiche e, seguendo le istruzioni del medico collegato in diretta dalla centrale operativa, gli ha effettuato un’iniezione di adrenalina. "Le informazioni erano frammentarie – ha raccontato Matteo Farinelli autista soccorritore 118 che guidava il mezzo –, ma siamo riusciti a individuare e raggiungere in poco tempo il paziente". Nel frattempo si era già alzato in volo l’elicottero da Pavullo. "Mi sono accorta subito della criticità del paziente, era un soggetto allergico ma non aveva con sé adrenalina – ha aggiunto Ilaria Mazzeo, infermiera del 118 – ho attivato la procedura e somministrato l’adrenalina".

A quel punto il paziente era stabilizzato e all’arrivo dell’elicottero era già cosciente con pressione stabile pronto per essere trasportato al Maggiore, dove si è ripreso pienamente ed è in attesa di essere dimesso. "Supportare a distanza l’applicazione del protocollo – spiega Federico Semeraro, medico rianimatore dell’azienda Usl – consente di anticipare, completare e fare sistema con le attività sul paziente sul posto". "Una storia di ordinaria eccellenza. Il sistema fatto di tecnologie e persone formate consente, anche in aree difficilmente raggiungibili e in condizioni complesse, di salvare vite umane" conclude il responsabile della centrale operativa Emilia est 118 Simone Baroncini. I tragici effetti della puntura di insetti sono di stretta attualità. Basta ricordare la morte del 56enne modenese morto due giorni fa nei pressi del monte Tre Croci, a Castelvetro. Il 16 agosto al Maggiore è deceduto Alessandro Bologna, il noto gestore di un B&B a Monterenzio, punto da un calabrone.

Gabriele Mignardi