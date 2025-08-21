Punto dal calabrone, l’ultimo saluto. La compagna: "Era il mio rifugio"

"Ricorderemo sempre il suo immancabile sorriso". Un sorriso che non si spegne, nemmeno dopo la morte. Un sorriso impresso nei cuori di chi ieri mattina, nella chiesa parrocchiale di San Lazzaro, si è ritrovato per dare l’ultimo saluto ad Alessandro Bologna, morto a sessant’anni in seguito a uno choc anafilattico provocato dalla puntura di un calabrone.

"Insieme abbiamo condiviso tutto. Alessandro era il mio compagno, il mio rifugio, la mia casa e se anche il dolore oggi è immenso so che il nostro amore non finirà qui: certi legami non si spezzano nemmeno con la morte. Era in grado di seminare amore ovunque andasse e sapeva entrare nella vita delle persone con delicatezza e restarci per sempre" ha ricordato, con voce straziata dal pianto, la compagna Angela Cibotari che insieme a lui gestiva un B&B a Villa di Cassano (Monterenzio). Ieri mattina i ricordi si sono così intrecciati l’uno all’altro, come legati da un filo invisibile, mentre una corona di fiori bianchi ha accompagnato Alessandro nel suo ultimo viaggio, nel silenzio commosso di chi gli ha voluto bene. "Ognuno di voi è testimone dell’amore che Alessandro ha espresso nella propria vita – le parole del prete durante il rito funebre – e quel ricordo, seppur non tangibile, sarà capace di riscaldare i vostri cuori per illuminare i momenti più bui. Ciò che avete condiviso e trascorso con lui possa ora generare la forza necessaria per affrontare il presente".

A condividere un proprio ricordo, ieri mattina, è stata anche l’amica Marisa Paola Fontana. "In questo momento c’è solo dolore. Alessandro era una persona estremamente gioviale, un ottimo cuoco e sapeva raccontare le barzellette come nessun altro. Barzellette con cui era solito intrattenere gli amici e che ora, purtroppo, non sentiremo più: la sua morte ci lascia un vuoto incolmabile – spiega Fontana –. Era il mio migliore amico e per me c’è sempre stato nei momenti in cui più ne avevo bisogno. Ricordo quando l’anno scorso sono stata colpita dall’alluvione: lui e Angela sono stati tra i primi a rimboccarsi le maniche per darmi una mano".

Nei giorni scorsi, Fontana ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe proprio per aiutare la compagna dell’albergatore. "È una causa che ci sta molto a cuore perché, in questo tragico momento, Angela ha bisogno di tutto il nostro aiuto e supporto. Insieme hanno condiviso dieci anni, senza mai separarsi nemmeno un giorno. Ora, trovandosi da sola, ha dovuto chiudere il B&B, cioè la struttura che rappresentava la loro principale fonte di reddito".

Presente ieri mattina anche il primo cittadino di Monterenzio, Davide Lelli, che ha ricordato come Alessandro andasse "molto orgoglioso del suo bed and breakfast e di ciò che faceva. Ho avuto modo di conoscerlo, ma soprattutto di apprezzare che persona fosse e il progetto che stava portando avanti".

Giorgia De Cupertinis