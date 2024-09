"Punto di riferimento dentro il mercato"

Annalisa Cevenini, in via Sante Vincenzi la vostra Macelleria Cevenini è un’istituzione.

"Siamo un punto importante, all’interno del mercato che è un punto di forte aggregazione". Per questo avete deciso di entrare nel team?

"Sì. Qui in Cirenaica c’è un luogo di ritrovo da sempre molto importante, una specie di rione circoscritto".

E come si sta?

"I rapporti con noi del mercato sono buoni se non ottimi con la clientela, proprio perché contribuiamo ad animare e a vigilare questa zona di svago per la popolazione, anche e in particolare per quella non giovanissima. L’ambiente, nel complesso, è sicuro, come possono anche esserlo altre zone di Bologna". Quindi la situazione è principalmente tranquilla?

"Non avvertiamo particolari problematiche, anche se, essendo in un mercato, in passato qualche episodio di scippo consumato o tentato è saltato all’occhio, soprattutto al di fuori dei nostri spazi".

In questi casi come intervenite?

"Prestiamo aiuto e ricoveriamo chi ha bisogno dentro al mercato, dando il nostro supporto anche a persone che necessitano di assistenza per cadute o motivi di salute".

Siete una grande rete.

"All’interno del mercato siamo dodici attività. Ora, con le ferie, non siamo ancora tutti tornati operativi. Ma insieme siamo un forte presidio aperto sul territorio, fornendo una copertura oraria importante".