Punto da un insetto: morto un uomo negli orti comunali di Zola Predosa

Zola Predosa (Bologna), 8 agosto 2023 – Uno shock anafilattico dovuto alla puntura di un insetto è l’ipotesi della morte di un settantaduenne, che si è sentito male stamattina, mentre assieme al figlio era impegnato negli orti comunali di via del Greto. La tragedia è avvenuta poco prima delle 10: la vittima, Massimo Lipparini, di 72 anni, pensionato residente con la famiglia a Zola è stato soccorso dai sanitari del 118, ma per lui non c’era già più nulla da fare.

L’allarme ai soccorsi lo ha dato il figlio dell’uomo, quando ha visto il genitore accasciarsi al suolo. Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, intervenuti sul posto assieme ai sanitari, l’uomo si sarebbe sentito male una decina di minuti dopo essere stato punto da un insetto, perdendo i sensi.

I soccorsi sono stati però rallentati: c’è stato un problema per riuscire ad accedere all’area degli orti, a causa della presenza di un cancello chiuso. Sono infatti dovuti intervenire in via del Greto anche i vigili del fuoco, che hanno tagliato la catena che bloccava la recinzione. Una volta che l’ambulanza è riuscita a raggiungere il pensionato, i tentativi di rianimarlo sono stati purtroppo inutili. Il medico che ha constatato il decesso del povero Lipparini non ha potuto stabilire se la morte sia stata provocata, come è probabile, da uno shock anafilattico dovuto a una reazione allergica al veleno dell’insetto o da un malore, che non ha lasciato scampo al settantaduenne.

I militari dell’Arma, ascoltata la testimonianza del figlio e appreso dal medico legale la probabile causa della morte, hanno allertato il magistrato di turno. Non sono state disposte ulteriori indagini, né sarà eseguita l’autopsia per chiarire cosa abbia causato la morte di Lipparini.