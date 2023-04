Punto nascita "Mancano i ginecologi"

Garantire la continuità dell’attività ambulatoriale del reparto di Ginecologia dell’ospedale di Porretta Terme, procedere alla riapertura del punto nascita, chiuso dal 2014, e risolvere il problema del pensionamento già avvenuto di uno dei due medici in organico. A chiedere un intervento della Regione a tutela della sanità nell’Appennino bolognese è stato, in un’interrogazione, Michele Facci (Lega). All’interrogazione, in commissione Politiche per la salute presieduta dalla vicepresidente Francesca Maletti, ha risposto l’assessore Raffaele Donini.

L’assessore ha affermato di conoscere il problema del dirigente di ginecologia nell’ospedale dell’Alto Reno Terme e "l’Asl ha attivato il bando per la sua sostituzione che scade questa settimana. Non si intende ridurre il servizio in Appennino". Sul punto nascita, Donini ha spiegato che "le cause sono da ricondurre alla carenza di ginecologi, nonostante diversi bandi, e i parametri indicati dalla Commissione nascita nazionale. Abbiamo reiterato le richieste al ministero della Sanità di progetti strategici per la riapertura nelle zone più critiche, ma abbiamo anche constatato una continua riduzione di ginecologi".