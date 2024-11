Puntuale in negozio da 60 anni. Il primato di Bruno Cevenini

"Il negozio del futuro accoglierà i clienti con un dispositivo a riconoscimento facciale, lo saluterà tramite un display olografico, gli presenterà i prodotti attraverso i tablet integrati nei tavoli e se un cliente deve comprare un abito non avrà bisogno nemmeno di provarlo". Questo panorama fantascientifico, elaborato con testi e foto da ChatGpt, è stato presentato a Villa Griffone di Pontecchio, casa natale di Guglielmo Marconi, giovedìpomeriggio da Guido Caselli, direttore Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna, ai delegati all’Assemblea 2024 di Confesercenti Bologna, illustrando al sua ricerca dal titolo "Commercio e Servizi nell’Era Digitale". Ma, prima che arrivi il commercio immaginato dall’Intelligenza artificiale, Confesercenti Bologna ha voluto premiare una bottega storica di Casalecchio, Cevenini Orologi e Gioielli 1964, per i suoi 60 anni ininterrotti di attività.

"Ero un ragazzino quando ho cominciato quest’attività – ha raccontato il titolare Bruno Cevenini, che gestisce il negozio con la moglie Albertina Benini e i figli Andrea e Mirko – il mio maestro è stato Ruggero Olimpi, orologiaio in via Andrea Costa a Bologna. Poi passai nella bottega di Guidetti in San Felice. Il grande salto con un mio negozio avvenne con la licenza ottenuta il 17 ottobre 1964 e l’apertura del negozio il 20 novembre dello stesso anno a Ceretolo. Solo nel 1986 trasferii l’esercizio nella centrale via Marconi di Casalecchio. Con il tempo i miei figli si sono specializzati nella vendita dei gioielli. L’ultimo: una coppia di gemelli in oro per camicie da uomo con le immagini di Villa Griffone a Pontecchio e della Chiusa a Casalecchio".

L’assemblea Confesercenti è servita a fare il punto sullo stato del commercio a Bologna e provincia. "È preoccupante – ha sottolineato Elisa Filippini, vice presidente provinciale e presidente della sezione di Casalecchio – l’aumento della chiusura di negozi in sede fissa come bar, alimentari e benzinai. I piccoli esercizi, come ha ricordato di recente il Presidente della Repubblica Mattarella, sono il motore della civiltà europea. Servono politiche lungimiranti per la promozione della loro crescita". E Massimo Zucchini, presidente provinciale di Confesercenti Bologna, ha aggiunto: "Alla crisi del commercio di vicinato, decimato dalle piattaforme digitali, corrisponde un impulso del turismo sotto le Due Torri con una grande trasformazione di bar, pub, ristoranti e trattorie".

n. m.