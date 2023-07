Pupi Avati e Lodo Guenzi ospiti alla Corte

Il Maestro Pupi Avati con la sua ricca filmografia rappresenta l’espressione più alta del cinema italiano. Regista, sceneggiatore, produttore: nell’arco della sua lunga carriera ha messo in scena le sfaccettature dell’essere umano sempre con garbo e empatia. Capace di saltare da un genere cinematografico all’altro, dall’horror alla commedia passando per il dramma, il Maestro ci ha regalato storie capaci di raccontare il Paese intero. Domenica il Maestro sarà a San Lazzaro di Savena insieme a Lodovico Guenzi, a presentare il suo ultimo lavoro, ’La quattordicesima domenica del tempo ordinario’ prodotto da Duea Film, Minerva Pictures con Vision Distribution e in collaborazione con Sky. Una proiezione che rientra nella rassegna estiva Via Emilia 92. Tra il Maestro e San Lazzaro c’è un rapporto particolare, grazie a Ines Vigetti, madre di Pupi Avati e consigliera comunale eletta nel 1964. Insieme al Maestro e a ‘Lodo’ ci sarà anche il produttore Antonio Avati.

Inserito all’interno della selezione ’Accade domani’ realizzata da A.G.I.S. e F.I.C.E. Emilia Romagna il film vedrà una doppia proiezione in contemporanea dentro la Corte comunale di San Lazzaro di Savena e presso l’Arena Italia di Castenaso di Morris Donini. A San Lazzaro di Savena Pupi e Antonio Avati e Lodovico Guenzi incontreranno il pubblico al termine della proiezione che inizia alle 21.30.

Un incontro molto atteso dai curatori delle due Arene: Pupi Avati non solo regala sempre narrazioni che lasciano dentro riflessioni importanti sulla contemporaneità attingendo al passato, ma il dialogo con il pubblico in presenza, si rivela un grandissimo valore aggiunto. Insieme ad Antonio suo fratello e produttore, gli incontri dal vivo, diventano momenti unici dove si percepisce il grande amore per la settima arte, la dedizione nel portare avanti una visione cinematografica ’umana’ che permetta allo spettatore di scoprire quanta ironia e grande talento accompagni non solo il regista ma coloro che diventano di volta in volta suoi compagni d’avventura come in questo caso il cantante e attore Lodo Guenzi. Oltre al desiderio di incontrare il pubblico, i fratelli Avati dimostrano ancora una volta un reale attaccamento alla propria terra d’origine e grande impegno nel sostenere gli esercenti emiliano-romagnoli nel percorso di ripresa di un settore, quello cinematografico, che ancora arranca.

L’ingresso è a pagamento con biglietto unico a 3,50€ rientra nella campagna Cinema Revolution sostenuta dal MIC in collaborazione con le associazioni A.G.I.S., A.N.E.C., F.I.C.E. e A.C.E.C. per il rilancio del cinema italiano ed europeo nel periodo estivo.