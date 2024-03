Pure Vito cerca personale: "Aiuti per cucina e sala nel nostro ristorante"

Quante volte facendo un giro per la città ci si imbatte in scritte come ‘cercasi personale’ o ‘assumiamo camerieri’? La mancanza di personale nell’ambito della ristorazione è un problema denunciato da moltissimi operatori del settore in tutta Italia e la conferma è arrivata anche dalla trattoria ‘La Piazzetta’ a San Giovanni in Persiceto, ristorante del noto comico bolognese Vito situato proprio in piazzetta Betlemme, uno dei luoghi simbolo dello storico Comune. Il locale, in cui Vito spesso è presente ad accogliere i clienti, è gestito in cucina dal nipote Lorenzo che - come si legge sul sito web - "porta innovazione e allo stesso modo custodisce il ricettario segreto del Nonno Roberto".

"Questa non è solo una trattoria, è un luogo conviviale sostenuto da una passione vera e ben radicata", scrive Stefano Bicocchi (in arte Vito), che ieri sul suo profilo Facebook ha pubblicato un video di appello cercando un aiuto cuoco e un aiuto sala con un minimo di esperienza. "È un po’ di tempo che cerchiamo in realtà, prima che io facessi il video avevamo già sparso la voce ma non si è presentato nessuno. È un problema serio questo, e non solo da noi, coinvolge un po’ tutti nell’ambito della ristorazione", afferma Vito. Spesso in merito viene sollevato il problema del lavoro in nero, della paga al di sotto delle norme, o dello sfruttamento; anche nei commenti sotto al video pubblicato ieri molti lamentano questa condizione, ma il comico risponde dicendo chiaramente ‘mica siamo tutti delinquenti!’ : "Sicuramente nel corso degli anni molti si sono approfittati di ragazzi e ragazze, ma non siamo tutti sfruttatori. Noi offriamo uno stipendio adeguato alla professionalità, paghiamo gli straordinari, insomma siamo in piena regola con la legge. La nostra idea è anche di assumere a tempo indeterminato se le cose funzionano bene".

A seguito dell’invito fatto dal comico, ieri il ristorante aveva ricevuto già una decina di telefonate (da poter fare al numero 3920462046): "Al momento abbiamo già ricevuto qualche richiesta, speriamo possano essere le persone giuste; la prima cosa che ci chiedevano i ragazzi che venivano a fare il colloquio era se si lavorasse o meno il sabato e la domenica… voglio dire, siamo un ristorante!", commenta Bicocchi, che poi conclude: "Secondo me è una buona possibilità di lavoro che offriamo, cerchiamo ragazzi giovani che abbiano un minimo di esperienza, perché comunque un mestiere come l’aiuto cuoco non si può incominciare da zero, servono preparazione e professionalità. Allo stesso modo però non richiediamo neanche chissà quanti anni di esperienza", scherza Vito.