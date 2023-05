Pusher al lavoro dentro il bar Questore chiude base di spaccio

Spacciatori e pregiudicati tra i clienti e panetti di hashish buttati per terra. Il questore Isabella Fusiello ha disposto nei giorni scorsi la chiusura di un bar all’angolo tra via Friuli Venezia Giulia e via Marche, perché ritenuto una base di spaccio. Il provvedimento, che impone la sospensione dell’attività per 15 giorni, è arrivato a seguito di controlli effettuati nel bar dal personale della polizia amministrativa. Che, in più circostanze, ha accertato come tra gli avventori fossero presenti persone con precedenti penali e anche soggetti irregolari sul territorio e senza alcun tipo di documento. In particolare, nel corso di un servizio, i poliziotti hanno controllato due soggetti che, trovati in possesso entrambi di una decina di grammi di hashish, sono stati poi arrestati. Non solo. Sul pavimento del locale è stato anche trovato un frammento di hashish di circa 4 centimetri, avvolto nel cellophane, probabilmente buttato a terra da uno degli avventori all’arrivo della polizia. La circostanza ha indotto gli agenti a sviluppare ulteriori indagini, che hanno portato al provvedimento.