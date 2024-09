Pusher al lavoro tra i dehors. Non si tratta del ‘Bar dei Ragazzi’

Per errore, sull’edizione di ieri del nostro giornale, è stato riferito che il ‘Bar dei Ragazzi’ di via del Lavoro era stato chiuso per 15 giorni su disposizione del questore, in applicazione del 100 Tulps. In realtà ad essere stato chiuso è il limitrofo bar al civico 12 della stessa strada, dove gli operatori della Squadra mobile hanno individuato, in due giornate di appostamenti, tre spacciatori al lavoro nel dehors (poi arrestati) e trovato, nelle cantine di pertinenza dell’attività, cocaina, soldi e sostanza da taglio. Il ‘Bar dei Ragazzi’ risulta quindi estraneo alla vicenda e all’indagine della polizia: ci scusiamo per l’errore.

red.cro.