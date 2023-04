Pusher arrestato: "Non ho lavoro, vendo droga"

"Spaccio per necessità perchè sono disoccupato". Cristalli di metanfetamina, ketamina e cocaina nascosti all’interno dell’abitacolo della macchina: un’automobilista è stato arrestato dai carabinieri. I fatti sono avvenuti giorni fa ad Ozzano e, a seguito di questi, i militari della locale stazione, hanno arrestato l’uomo alla guida dell’auto, un 31enne italiano con vari precedenti di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ma torniamo agli eventi che hanno portato all’ammanettamento del 31enne. Erano le 19.10 del 23 aprile scorso. Il 31enne è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri di Ozzano mentre era al volante della sua auto ferma su via del Pilastrino, nella periferia del paese. Quando i militari si sono avvicinati alla vettura, che si era fermata in una zona isolata, hanno notato che con il 31enne c’erano due passeggeri a bordo della macchina, passeggeri identificati, poi, in un 30enne e una 20enne italiani.

L’atteggiamento agitato del conducente ha fatto insospettire ancora di più i carabinieri che lo hanno dunque invitato a confessare circa la presenza di eventuali sostanze stupefacenti nell’auto e a consegnarle. Il 31enne, alla richiesta dei militari ha prontamente tirato fuori un borsello, che si trovava sotto il sedile dell’autista, e lo ha consegnato ai militari. Ispezionando il borsello, i carabinieri hanno trovato una ventina di involucri contenenti alcuni grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente metanfetamina, ketamina e cocaina.

I due passeggeri, estranei ai fatti, sono stati fatti scendere dalla macchina e fatti allontanare dai carabinieri, mentre nei confronti dell’automobilista che ha ammesso le proprie responsabilità dicendo di spacciare per necessità essendo disoccupato, gli accertamenti sono proseguiti nella sua abitazione di Imola. Qui il 31enne ha spontaneamente consegnato ai militari altre dosi di sostanza stupefacente del tipo metanfetamina e marijuana, un bilancino di precisione e del materiale adatto al confezionamento della sostanza che deteneva in camera. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 31enne italiano, gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona e per guida in stato di ebrezza è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del processo con il rito della direttissima.

