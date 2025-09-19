Pusher ‘ecologici’ in bici elettrica e monopattino: retata in zona universitaria

Bologna, 19 settembre 2025 - Quattro pusher arrestati in poche ore dalla polizia, di cui tre in zona universitaria.

Gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di monitoraggio in piazza Verdi e strade limitrofe, hanno notato un gruppo di tre ragazzi nordafricani, peraltro già conosciuti ai poliziotti, che trattavano la vendita di droga spostandosi con bici e monopattini elettrici.

Spaccio in zona universitaria

I tre utilizzavano come “base” piazza Verdi, per poi muoversi nelle aree circostanti tra cui via Petroni, via Zamboni, via Irnerio, via delle Moline e via delle Belle Arti.

I poliziotti in borghese hanno quindi deciso di appostarsi nella piazza e seguire i vari spostamenti del gruppo. E hanno così visto che la vendita funzionava così: i due pusher partivano a bordo di un monopattino per andare dai diversi acquirenti e, una volta raggiunti, il “passeggero” scendeva dal monopattino. Dopo aver ricevuto il denaro, consegnava la dose di droga che aveva nascosta nella bocca. A quel punto, ad affare concluso, tornavano entrambi verso piazza Verdi.

Lì, il passeggero (un cittadino tunisino di 23 anni) scendeva dal monopattino e saliva a bordo di una bicicletta elettrica e raggiungeva via delle Moline dove effettuava un’altra cessione di stupefacente.

A quel punto i poliziotti in borghese l’hanno fermato mentre, in contemporanea, gli altri agenti in appostamento in piazza Verdi, tenevano d’occhio il conducente del monopattino che, a sua volta, cambiava mezzo e inforcava la bici elettrica insieme a un terzo soggetto. Quindi imboccavano insieme via dei Bibiena fino ad arrivare in via San Vitale. Qui, si sono occupati di una nuova vendita di droga le cui dosi, anche in questo caso, erano nascoste in bocca.

Appena documentata la compravendita, i due pusher sono stati fermati: sono entrambi tunisini, di 30 e 19 anni.

Le minacce ai poliziotti: vi ammazzo

Al momento del controllo, il trentenne ha opposto resistenza, cercando di sfilare dalla tasca dei pantaloni un coltello a serramanico lungo 16 centimetri e minacciando più volte i poliziotti gridando: “Vi taglio tutti, vi ammazzo tutti”.

Anche grazie all’arrivo di rinforzi, anche l’ultimo spacciatore è stato fermato e portato in Questura.

Tutti con precedenti anche per rapina

Da ulteriori accertamenti, i tre pusher tunisini sono risultati tutti pluripregiudicati con precedenti per spaccio, resistenza a Pubblico Ufficiale, rapina e porto abusivo di armi; i tre avevano con loro diverse dosi di cocaina, eroina e hashish, e al termine degli atti sono stati tutti arrestati per spaccio e accompagnati alla Dozza in attesa dell’udienza di convalida.

L’altro pusher

Nella tarda serata di ieri, inoltre, gli agenti del commissariato Due Torri San Francesco hanno arrestato per spaccio un marocchino di 21 anni che, dopo aver notato i poliziotti in via del Lavoro, si allontanava frettolosamente all’interno dei giardini Parker Lennon. La Volante, insospettita dal comportamento dell’uomo, procedeva a fermarlo in via Vezza, dove è stato trovato in possesso di 28 dosi di cocaina nascoste negli slip, per un peso complessivo di 12 grammi e mille euro.

Il marocchino, irregolare e con precedenti, è stato arrestato e il pm di turno ha disposto il rito direttissimo.