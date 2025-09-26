Pusher in azione . Lei fa un video . E viene minacciata

L’hanno seguita fin davanti al cancello di casa, minacciandola e insultandola, riprendendola anche con il cellulare, solo perché lei, poco prima, facendo un video, aveva ripreso uno di loro. Sono tre ragazzi, giovani e stranieri, che orbitano attorno alla Casa di Quartiere Scipione dal Ferro, tra il parcheggio e il giardino Brevi. La vittima, invece, è una donna che vive a un passo dal luogo dell’aggressione verbale. Accaduta venerdì scorso, a Bologna, dopo mezzanotte e mezza. La residente, che ha chiesto poi l’intervento della polizia, giunta sul posto, stava rincasando. Al suo rientro, vedendo le luci accese della Casa di Quartiere "oltre l’orario consentito – ripercorre la donna –, mi sono avvicinata alla struttura per fare un video da inviare a Comune e Quartiere per dimostrare il ritardo nella chiusura". E nel mentre, "ho ripreso anche i dintorni". Passava in quel momento un ragazzo: "È stato ripreso nel mio video – specifica la vittima –. Senza pensarci, ho continuato a riprendere, ma ero già distante da lui". Poi "mi sono sentita urlare dietro: ’Che cosa riprendi?’", afferma la donna, che ha risposto al giovane in fretta, continuando ad allontanarsi. Lui però non ha mollato il colpo e, insultandola, l’ha seguita con la complicità di altri due ragazzi.