Pusher in fuga butta la droga, denunciato

Polizia locale sequestra della droga. In una recente operazione serale, la Polizia locale di Minerbio, Baricella e Malalbergo ha intensificato gli sforzi per prevenire il vandalismo, in particolare quello perpetrato da giovani. Durante il servizio di vigilanza, che si è concentrato sul comune di Minerbio e ha incluso un’attenzione particolare agli impianti sportivi e ai luoghi di ritrovo comuni, il servizio associato ha dispiegato due pattuglie, una delle quali in abiti civili. Un 18enne denunciato in seguito all’operazione: avvistando la pattuglia nel parcheggio della Coop di Minerbio, il ragazzo ha gettato un pacchetto e si è dato alla fuga con i suoi compagni. L’analisi dell’involucro ha rivelato quasi dieci grammi di hashish, che sono stati sequestrati. Il ragazzo - che è stato fermato mentre tentava di allontanarsi - è stato identificato e successivamente denunciato alla Procura della Repubblica.