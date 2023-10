Pusher in fuga esce di strada. Arrestato

Spacciatore scappa ad un controllo ma viene arrestato dai carabinieri. E’ successo nel comune di San Giovanni in Persiceto, protagonista un 18enne, italiano, già noto alle forze dell’ordine, che è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope e resistenza a pubblico ufficiale. Nella notte di venerdì scorso, intorno all’una e trenta, i militari dell’Arma del radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato un giovane a bordo di un’utilitaria ferma nei pressi di un’attività commerciale. Gli Uomini della Benemerita si sono avvicinati ed hanno chiesto al ragazzo di esibire i documenti. Il 18enne ha innestato velocemente la retromarcia e, urtando leggermente uno dei carabinieri, si è dato ad una improbabile fuga. E’ stato infatti inseguito e tallonato dai militari dell’Arma e durante l’inseguimento, il ragazzo ha lanciato dal finestrino alcuni involucri bianchi e un bilancino di precisione. Subito dopo ha perso il controllo dell’automobile ed è uscito fuori strada. Rimasto illeso, il giovane è stato perquisito, ed è stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, oltre a 345 euro in banconote di vario taglio. Droga e soldi sono stati posti sotto sequestro mentre, il 18enne, dopo le formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope e resistenza a pubblico ufficiale in attesa del processo con rito direttissimo. E da un controllo approfondito sempre ad opera dei carabinieri, il pusher era senza patente di guida, perché mai conseguita, pertanto è stato segnalato alla Prefettura. I carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto hanno aumentato i servizi di controllo del territorio, specialmente nelle ore notturne, e possono disporre anche, nell’ambito dell’attività investigativa, delle immagini delle telecamere di videosorveglianza fortemente volute dall’amministrazione comunale e dall’Unione di Terre d’Acqua. I video delle telecamere sono condivise con polizia di Stato, polizia locale e con l’Unione Reno Galliera.

p. l. t.