Pusher insospettabile. Il manager di ristoranti traffica in stupefacenti:. Sequestrati 57 chili

Più di 57 chili di droga e quasi 98mila euro in contanti.

Un imprenditore trentenne, incensurato e titolare di un’attività nel settore della ristorazione, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della Bologna centro con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Quello che i militari stavano cercando – nel corso dell’operazione antidroga volta a stroncare il traffico di sostanze stupefacenti attivo in città – non era un comune pusher di ‘strada’, ma uno di quelli che vengono definiti ‘pesci grossi’. Al primo controllo, mentre era sotto casa in auto, l’imprenditore si è mostrato collaborativo: ha consegnato ai carabinieri lo zaino che aveva con sé con alcuni grammi di hashish, ammettendo di avere un’altra parte di droga in casa, per un totale di una ventina di grammi.

Durante la perquisizione, però, i militari hanno trovato ciò che già sospettavano di trovare. Nell’armadio della sua stanza da letto, il trentenne teneva nascosti quasi 98mila euro in contanti. Non solo, nel corso del controllo i carabinieri hanno trovato anche alcuni mazzi di chiavi e dei messaggi sul cellulare dell’imprenditore riconducibili a delle spedizioni sospette. Uno in particolare parlava di un ‘fermo deposito’ nella sede di una compagnia di trasporti internazionale.

Seguendo le due piste, i militari sono arrivati ai luoghi dove lo spacciatore nascondeva la droga. Le chiavi, infatti, sono risultate aprire un garage in una traversa di via San Donato, al cui interno sono stata recuperati circa 50 chili di droga, tra hashish e marijuana. I restanti sette chili e mezzo di sostanza stupefacente sono stati nel ‘fermo deposito’ che i carabinieri aveva trovato grazie ai messaggi sul cellulare dell’imprenditore.

Su disposizione della Procura, il trentenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e ora si trova nel carcere della Dozza.

Chiara Caravelli