Pusher serbo arrestato con 50 grammi di cocaina

Cocaina nel marsupio e 6.300 euro: un 63enne serbo arrestato dai carabinieri per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri della stazione di Casalecchio di Reno, con l’ausilio del personale della squadra d’intervento operativo del 5° Reggimento Carabinieri e dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno arrestato lo straniero, senza fissa dimora, pluripregiuidicato per reati dello stesso genere, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio che ha portato all’arresto dell’uomo nasce nell’ambito di un servizio coordinato organizzato dai carabinieri e finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, svolto nei giorni scorsi presso il centro e le vie limitrofe di Casalecchio di Reno.

In particolare, il 63enne, che si trovava in via Porrettana nei pressi di un bar, alla vista dei militari che si avvicinavano, nel tentativo di evitare il controllo, ha cercato di nascondersi nel bagno dell’attività. Il 63enne, però, è stato immediatamente bloccato dalle forze dell’ordine. Dopo le procedure d’identificazione i carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale e l’uomo è stato trovato in possesso di circa 54 grammi di cocaina, nascosta nel marsupio e già suddivisa in dosi, unitamente ad una somma in contanti di circa 6.300 euro (nella foto). Il 63enne è stato arrestato dai carabinieri e dopo il processo per rito direttissimo, è stato sottoposto alla misura cautelare, emessa dal Giudice, del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. La sostanza stupefacente rinvenuta ed il denaro sono stati sequestrati dai carabinieri.

z. p.