Pusher tenta la fuga dai carabinieri Bloccato dai passanti

Torna la droga in Montagnola. Un tunisino di 33 anni senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri grazie anche all’intervento di alcuni cittadini. L’uomo infatti vedendo i militari si era dato alla fuga cercando di mescolarsi alla folla della Piazzola. Ma alcuni cittadini se ne sono accorti e gli hanno sbarrato la strada, permettendo ai carabinieri di raggiungerlo. Perquisito, è emerso che in tasca nascondeva 50 grammi di hashish, due di cocaina e 1.500 euro in contanti. È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.