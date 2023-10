PwC, grande festa per la nuova sede in via Farini

Grande festa per l’inaugurazione della nuova sede PwC a Bologna. Una testimonianza concreta di come uno dei più grandi network di servizi professionali, con 327mila dipendenti in ben 155 Paesi e 7mila professionisti solo in Italia, voglia consolidare ancora di più la sua presenza sotto le Due Torri. Il palazzo che ospita la nuova sede e i 300 professionisti che operano sul territorio, è stato realizzato dall’architetto Attilio Muggia nel 1927, in via Farini 12. Ed è proprio di fianco all’ingresso del tempio dello shopping di lusso della città: Galleria Cavour. Tantissimi gli ospiti e i vip che hanno salutato il taglio del nastro di questa nuova avventura, tra cui il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e il governatore emiliano, Stefano Bonaccini