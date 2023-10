PwC, la nuova sede. Un salto nel futuro dal cuore di Bologna: "Giovani e tecnologia"

Grande partecipazione all’inaugurazione della nuova sede di PwC a Bologna, pronta a offrire tante attività e anche servizi legati all’intelligenza artificiale. Lì dove prima sorgeva il Banco di Napoli, nel palazzo realizzato dall’architetto Attilio Muggia in via Farini 12 – tutelato dalla Soprintendenza e ora aperto anche con eventi culturali –, si trova il nuovo quartiere generale di uno dei più grandi network di servizi professionali, con 327mila persone in 155 Paesi e 8.000 professionisti in Italia. Tanti gli ospiti che hanno salutato il taglio del nastro, in un incontro moderato da Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino: dal presidente di Emil Banca, Gian Luca Galletti al numero uno del Bologna Fc Joey Saputo – insieme all’ad Claudio Fenucci –, fino a Giancarlo Tonelli (direttore di Ascom Bologna) e ai nomi più importanti del panorama industriale bolognese, e non. "Siamo emozionati di accogliervi nella nostra nuova sede – puntualizza Giovanni Andrea Toselli, presidente e ad di PwC Italia –: circa 3mila metri quadri in un edificio storico, emblema dello stile del primo Novecento. Questa è una città accogliente, inclusiva, raffinata, ricca di storia e colta ma non ‘spocchiosa’, come definita da Il Sole 24 Ore. Siamo presenti in 24 sedi in tutta Italia con più di 8mila persone impegnate ogni giorno per offrire servizi professionali alle imprese e accompagnarle in un percorso di crescita ed evoluzione".

"La scelta di questa bellissima sede rappresenta la nostra volontà di entrare nella più radicata storia della città, in perfetta sintonia con l’integrazione che PwC promuove nei territori in cui opera", commenta Roberto Sollevanti, partner di PwC insieme a Pietro Buccarelli, che aggiunge: "Ogni anno qui accogliamo almeno 40 nuovi colleghi, portatori di competenze e di entusiasmo. Con questi innesti vogliamo confermare l’impegno verso una crescita: sono loro il punto di contatto e di continuità tra l’esperienza e l’innovazione. Oggi sono già oltre 200 i professionisti che lavorano qui".

"L’investimento di PwC simboleggia l’attrattività di Bologna: si punta su giovani e tecnologie, con la città che si dimostra al vertice quando si parla di qualità della vita", aggiunge Matteo Lepore, sindaco di Bologna. "Questa è una città centrale per il turismo e lo sarà anche come tappa del prossimo Tour de France, che porterà grande indotto – sottolinea il governatore Stefano Bonaccini –: insomma, L’Emilia-Romagna è una regione al top d’Europa".

Poi l’intervento di quattro giovani professionisti di PwC, che confermano l’entusiasmo nello scoprire un nuovo luogo e un nuovo modo di lavorare: sono Andrea Callozzo, Ludovica D’Andria, Giacomo Anania e Lisa Ziri.

"Ad accompagnare l’impostazione progettuale per la ristrutturazione, sono stati alcuni driver fondamentali – chiosa ancora Antonio Martino, partner responsabile Real Estate di PwC Italia –: flessibilità, sostenibilità e benessere delle persone". "C’è bisogno di riscoprire il significato e l’utilità per il lavoro di persona – evidenzia Martino Negri di PwC –. E cambiare il modo di vivere e di concepire l’ufficio. Per questo, ad esempio, nel progettare gli uffici oggi c’è ancora più bisogno di creare spazi che favoriscano la connessione umana". "In un’epoca caratterizzata da un’economia dell’usa e getta, dare nuova vita a un immobile ultracentenario rappresenta la migliore strategia di sostenibilità", conclude Maurizio Piolanti, presidente di Open Project, la società che ha curato il restauro dell’immobile.

Marco Principini