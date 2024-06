QS ranking 2024: UniBo guadagna 21 posizioni

Bologna, 4 giugno 2024 – Un altro riconoscimento per l’Università di Bologna che si fa sempre più strada anche in ambito internazionale. Lo testimonia il prestigioso QS World University Rankings, secondo la cui classifica, l’Alma Mater guadagna 21 posizioni e balza dalla 154esima dello scorso anno al 133esimo posto.

Il QS World University Rankings è una delle più note e prestigiose classifiche universitarie a livello internazionale, secondo cui l’Università di Bologna si piazza appunto al 133esimo posto su oltre 1500 istituzioni internazionali.

Un risultato ottenuto grazie a un miglioramento complessivo dei diversi indicatori che compongono il ranking. A partire da quello della Reputazione accademica (Academic Reputation), il più rilevante per la composizione del punteggio finale, che vede l’Alma Mater al primo posto in Italia e 69esima al mondo (in salita di quattro posizioni rispetto all’anno scorso).

Primo posto in Italia (e 108esimo al mondo) anche per l’indicatore che misura la Sostenibilità degli Atenei (Sustainability) e ottimi risultati arrivano anche dall’indicatore che misura l’estensione del Network internazionale di ricerca (International Research Network), con il secondo posto in Italia e 56esimo posto al mondo.

Da sottolineare un forte miglioramento rispetto all’anno scorso anche per i due indicatori che guardano al mondo del lavoro: i Risultati occupazionali (Employment Outcomes) e la Reputazione presso i datori di lavoro (Employer Reputation).

Il ranking quest’anno pubblica i risultati di 1.503 università di cui 42 italiane: considerando che in totale QS valuta oltre 5.600 atenei, l’Alma Mater rientra così nel 2% dei migliori atenei a livello globale.

A livello nazionale, l’Università di Bologna si conferma ancora una volta tra le migliori. Stando a un’analisi delle più autorevoli classifiche universitarie i cui risultati sono stati pubblicati dalla piattaforma di apprendimento Preply - che ha esaminato le classifiche accademiche di U.S. News in collaborazione con l'istituto di analisi Clarivate -, sono stati analizzati i dieci corsi di laurea più popolari nelle principali città universitarie italiane.

Tra le migliori città universitarie per i corsi di laurea più popolari l’ateneo felsineo si piazza al secondo posto per la facoltà di Medicina, con un punteggio di 9.7 su 10, preceduta solo dall’Università di Milano. Secondo posto sul podio anche per le Scienze Sociali, dove Bologna si colloca sempre al secondo posto, preceduta dalla Sapienza a Roma e per la facoltà di Informatica, dove Bologna è seconda solo a Trento. Terzo posto per il corso di Ingegneria elettrotecnica, il cui primo e secondo posto sono stati raggiunti rispettivamente dall’Università di Padova e da quella di Trento.