Qs Rankings, sale l’Alma Mater. Balzo in avanti di 21 posizioni

Nella nuova edizione del QS World University Rankings, una delle più note e prestigiose classifiche universitarie a livello internazionale, l’Alma Mater cresce ancora e raggiunge la 133esima posizione su oltre 1500 istituzioni internazionali: è il migliore piazzamento da quando esiste la classifica e arriva con un balzo in avanti di 21 posizioni rispetto allo scorso anno (nella foto, il rettore Giovanni Molari).

Un risultato ottenuto grazie a un miglioramento complessivo dei diversi indicatori che compongono il ranking. A partire da quello della ‘Reputazione accademica’ (Academic Reputation), il più rilevante per la composizione del punteggio finale, che vede l’Università al primo posto in Italia e 69esima al mondo (in salita di quattro posizioni rispetto all’anno scorso).

Primo posto in Italia (e 108esimo al mondo) anche per l’indicatore che misura la ‘Sostenibilità degli atenei’ (Sustainability) e ottimi risultati arrivano anche dall’indicatore che misura l’estensione del ‘Network internazionale di ricerca’ (International Research Network), con il secondo posto in Italia e il 56esimo posto al mondo.

Da sottolineare un forte miglioramento rispetto all’anno scorso anche per i due indicatori che guardano al mondo del lavoro: i ‘Risultati occupazionali’ (Employment Outcomes) e la ‘Reputazione presso i datori di lavoro’ (Employer Reputation).

Il ranking quest’anno pubblica i risultati di 1503 università di tutto il pianeta, tra cui spiccano 42 atenei italiani: considerando che in totale QS valuta oltre 5600 atenei, l’Alma Mater rientra così nel 2% dei migliori atenei a livello globale. Un risultato di grande livello, che conferma un trend positivo che l’Università sta segnando negli ultimi anni per quanto riguarda uno dei più rinomati ranking mondiali quando si parla di atenei.