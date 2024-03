Qualche giorno fa il blitz anti droga

L’ennesima aggressione in zona universitaria è avvenuta pochi giorni dopo il colpo di spugna dato allo spaccio dalla polizia. Cocaina ed eroina: centinaia di dosi spacciate ogni giorno nelle varie piazze di spaccio in pieno centro da pusher a cui veniva garantito uno stipendio fisso da 2.500 euro, assicurato anche in caso di arresto. Per smantellare questo giro vorticoso di spaccio gestito da un gruppo criminale ben organizzato, la Squadra mobile, coordinata dalla Dda, ha eseguito 44 misure cautelari: 28 arresti in carcere, 5 ai domiciliari, e, per i restanti 11 soggetti, divieti di dimora e obblighi di dimora a Bologna. I pusher nascondevano la droga in bocca o, a volte, sui binari della ferrovia. Le piazze cambiavano continuamente e arrivavano fino a via Saffi, via Mascarella o via dello Scalo.