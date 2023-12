Qualche ombra sulle luci del benessere

La 34ª indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore vede la prima volta Udine in testa alla classifica, seguita da Bologna e Trento. Modena, vicina di casa, si piazza al settimo posto. Quindi una buona performance della fascia urbana che si allunga sulla via Emilia centrale. Da queste parti si vive bene e la certificazione dell’analisi del Sole è una conferma. La fotografia non significa però che Bologna e dintorni siano il paese delle meraviglie, i punti dolenti ci sono eccome. I parametri utilizzati per la classifica sono: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. Non tutti gli aspetti presi in considerazione sono quelli che fanno parte della vita di una città. La sicurezza fa parte dei parametri, eppure a Bologna il problema sicurezza esiste. La raffica di violenze sessuali degli ultimi mesi sono cronaca recente, il degrado di certe zone come la stazione è un nodo irrisolto. C’è benessere ma ci sono anche tante ombre, non solo sul piano della sicurezza. L’imposizione della velocità cittadina di 30 all’ora sta scontentando tutti e non funziona, il Passante che verrà rischia di non risolvere il tappo del traffico e dell’inquinamento. Nonostante tutto ciò tante persone cercano di trasferirsi a vivere a Bologna e in Emilia Romagna perchè qui l’ombrello avrà qualche buco ma in fondo quando piove non ci si bagna mai del tutto.

