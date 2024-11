Quale colore preferisci per il tram di Bologna? Il sondaggio del Comune

Bologna, 26 novembre 2024 – Mentre continuano a ritmo serrato i cantieri per la realizzazione delle Linee Rossa e Verde del tram, il Comune lancia una votazione pubblica per permettere a cittadini e cittadine di scegliere il design esterno del nuovo tram. “Il progetto del Tram è destinato a migliorare Bologna e rappresenterà parte della sua immagine futura – ha spiegato il sindaco Matteo Lepore – Il colore del Tram entrerà a far parte del nostro paesaggio urbano. Per questo abbiamo pensato fosse utile e importante sondare la cittadinanza che vorrà esprimere una preferenza”.

Il voto online è aperto a tutta la cittadinanza per scegliere la livrea del nuovo tram

Proposta A: tram oro

Basata su due colori principali: il rosso rappresenta l’identità e la tradizione di Bologna, la tonalità dorata incarna l’essenza storica e l’eleganza della città.

Questa proposta guarda all'identità e alla tradizione e conferisce al veicolo il senso di nobiltà e prestigio della città, creando un'immagine distintiva e memorabile per il tram.

Proposta B: tram rosso

Rappresenta uno spirito elegante e al contempo accattivante, frutto di un accurato studio cromatico del rosso istituzionale. Il rosso, simbolo di velocità e alte prestazioni, è strettamente legato a questo significato, lo si vede spesso in marchi iconici come quelli di Ducati e Ferrari. Un’identità visiva che resiste al passare del tempo senza risultare invasiva, offrendo un design senza tempo.

Come si vota

Questa la pagina per accedere al voto. Il sistema di voto è lo stesso utilizzato per il Bilancio partecipativo. Una volta entrati nella pagina dedicata occorre effettuare l’accesso tramite Spid, Cie, un account Google o un account della rete civica Iperbole. È possibile votare una sola volta.

I numeri del tram

La Linea Rossa del tram misura complessivamente 16,6 chilometri partendo da Borgo Panigale e considerando il ramo che arriva al Pilastro alla Facoltà di Agraria e quello che arriverà a Fiera-Michelino, mentre la Linea Verde collegherà via dei Mille a Corticella in 6,9 chilometri, di cui circa 1 chilometro in condivisione con la Linea Rossa. A lavori conclusi la città avrà quindi oltre 22 chilometri di linee tranviarie con 51 fermate (3 in comune tra Linea Rossa e Verde); una mobilità più facile, più sicura e meno inquinante in grado di trasportare oltre 100mila passeggeri al giorno. Un’opera destinata a cambiare il volto di Bologna grazie alle tante opere di riqualificazione che si stanno compiendo con i cantieri.

Il primo tratto di via Ugo Bassi, da via Testoni fino all’incrocio con via Cesare Battisti

Il cantiere di via Ugo Bassi

Un tratto di via Ugo Bassi è stato restituito alla cittadinanza. Il segmento è quello compreso tra Testoni e l’incrocio con via Cesare Battisti, completamente riqualificato dal cantiere della Linea Rossa del tram, che da ieri, 25 novembre, è di nuovo percorribile, esclusivamente dai pedoni.

Un’apertura che, progressivamente, porterà entro Natale alla completa pedonalizzazione fino a via della Zecca, vietando dunque l’accesso ad auto, moto e ciclomotori 24 ore su 24.

In via Riva Reno è stato riaperto al traffico il corsello di collegamento che unisce via Brugnoli alla rotonda di piazza Azzarita

Il cantiere di via Riva Reno

In via Riva Reno è stato riaperto al traffico il corsello di collegamento che unisce via Brugnoli alla rotonda di piazza Azzarita istituendo un senso unico che rimarrà anche a lavori ultimati e a tranvia in funzione. Dalla prossima settimana sarà inoltre percorribile la corsia a sud, dalla rotonda Azzarita in direzione Lame.