Quale ruolo domani per la cultura?

Quanto ’pesa’ davvero la cultura nello sviluppo di un popolo? La risposta proveranno a darla domani alle 17,30 a Palazzo Magnani, in via Zamboni 20, con la presentazione della ricerca ’Misurare la cultura. Il ruolo della cultura per il futuro delle comunità’ curata da Davide Conte. A parlarne ci saranno Pierluigi Stefanini, presidente Fondazione del Monte; Cristina Francucci, consigliera con delega alla cultura Fondazione del Monte; Gessica Allegni, assessora alla cultura della Regione, lo stesso Davide Conte, che ha curato lo studio e collabora con la Fondazione, l’assessore comunale alla Cultura Daniele Del Pozzo, con il suo collega ravennate Fabio Sbaraglia; sempre della Fondazione, Alberto Cassani coordinatore Commissione cultura e Roberta Paltrinieri, consigliera di Indirizzo Modera l’incontro Luca Orsi, giornalista.