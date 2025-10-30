"Quali sono le esigenze cautelari a quasi un anno dall’accaduto?"

"C’è molto di più dietro. Contrariamente a quanto emerge dalla sintetica ordinanza, il quadro indiziario ci sembra tutt’altro che certo. Anche sulle esigenze cautelari ci sarebbe da discutere dal momento che la misura è arrivata a un anno dal fatto". L’avvocato Antonio Petroncini (nella foto) difende assieme all’avvocato Valentina Di Loreto la signora Leda Stupazzoni, da ieri ai domiciliari con l’accusa di aver ucciso, lo scorso 23 novemre, il marito Roberto Berti.

"Ci riserviamo ulteriori dichiarazioni dopo la lettura degli atti", aggiunge il legale, che spiega come la signora non sia "mai stata sentita in sede garantita, quindi su quale base si dice che la sua versione sarebbe falsa o incongruente?". La donna all’epoca era stata sentita come persona informata dei fatti, poi non sarebbe stata formalmente interrogata dopo essere stata indagata. "La mia assistita – dice ancora Petroncini – è quasi del tutto sorda. Non avrebbe potuto sentire cosa accadeva in giardino. Solo se l’avesse visto avrebbe potuto raccontarlo. È stata lei a chiamare i soccorsi quella mattina".

La signora viveva sola con il marito nella casa, al riparo delle colline, di via Bedosta. Casalinga da una vita, non usciva quasi mai, non avendo la patente, se non accompagnata dall’unico figlio che le è rimasto, dopo la tragica morte dell’altro. Quella mattina Leda, dopo aver allertato i soccorsi, chiamò subito anche lui. L’unico affetto che le è rimasto, in quel suo piccolo mondo stretto tra querce e castagni.

n. t.