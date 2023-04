Quali verità nasconde il nostro armadio

Negli ultimi decenni i Social Network hanno modificato radicalmente il modo in cui viviamo e comunichiamo. Grazie al Report digitale 2022 sappiamo che gli utenti dei social media sono 4.70 miliardi. La pandemia che ci ha coinvolto ha aumentato in maniera esponenziale questa tendenza. Gli utenti di Instagram, TikTok, Youtube, Facebook ecc. si saranno sicuramente imbattuti in un video unboxing ovvero "video vetrine" per creare nelle persone il bisogno di acquistare.

Molte celebrità che fanno questi video vengono spesso pagate per aumentare la visibilità di un marchio, specialmente se si parla di capi di abbigliamento. Ma la verità dietro tutto questo guadagno è sconcertante. Spesso le aziende che producono questi prodotti nascondono lavoratori sfruttati per produrre vestiti di bassa qualità e nel minor tempo possibile. Ma non è finita qui.

La moda cambia rapidamente: tutto quello che è prodotto oggi con l’utilizzo di materie prime, potrebbe essere buttato domani. Basta guardare dentro ai nostri armadi per notare l’affollamento dei vestiti che non usiamo più. Questo ciclo aumenta la cultura del Fast Fashion, (che significa letteralmente "moda veloce"), e questi cambiamenti, inoltre, hanno un impatto enorme nel nostro ecosistema. Infatti si stima che il 20% dell’inquinamento idrico industriale sia causato dalla lavorazione e la tintura dei tessuti.

Ogni anno nei nostri oceani finiscono 190 mila tonnellate di microplastiche attribuibili ai lavaggi dei capi in fibre sintetiche e 98 milioni di tonnellate sono le risorse non rinnovabili utilizzate.

L’inquinamento di plastica e la dispersione di sostanze chimiche potrebbero compromettere seriamente la qualità del nostro ambiente futuro.

