In quali zone di Bologna saranno limitati gli affitti brevi? Parla l’assessore

Bologna, 15 settembre 2025 – Stretta sugli affitti brevi. Il sindaco Matteo Lepore lo aveva annunciato dal palco della festa dell’Unità e lo ha ribadito ieri dal sagrato della chiesa Santa Maria della Carità, poco prima del taglio del nastro per la riapertura della parrocchia.

"Gli affitti che superano i 1.500 euro, ma anche i mille cominciano a creare problemi per le famiglie bolognesi. Dobbiamo lavorare con regole – dichiara –. Presenteremo una proposta che adesso possiamo mettere in campo perché abbiamo vinto un ricorso al Tar proprio per regolamentare gli affitti brevi e individuare le zone dove sono troppi o dove vogliamo limitarli. Non significa vietare, voglio dirlo alle famiglie che affittano, ma regolamentare perché ci sia un maggiore equilibrio in città”.

È l’assessore all’Urbanistica, Raffaele Laudani, a spiegare più nel dettaglio in cosa consista la proposta annunciata dal primo cittadino.

“Con la variante al piano urbanistico che è entrato in vigore all’inizio dell’anno abbiamo introdotto una nuova destinazione d’uso, la categoria B3 – precisa – che distingue gli immobili per l’affitto turistico e ci ha consentito di introdurre modifiche al Pug (il Piano urbanistico generale) dove era stato inserito, per contenere la proliferazione degli affitti brevi, il limite dei 50 metri quadri per i frazionamenti degli immobili: con il B3 questi limite viene destinato solo agli affitti turistici”.

Per gli affitti lunghi, cosiddetti residenziali, "invece si può andare sotto i 50 metri quadri, a patto che vengano rispettate tutte le regole di abitabilità – dichiara Laudani –. Questo consente di prendere una casa in affitto anche a una giovane coppia o un lavoratore a medio o basso reddito a un prezzo ragionevole”.

Ma su questa variante, come spiega l’assessore, sono arrivati i ricorsi “soprattutto dei grandi fondi di investimento. Il Tar ha dato ragione a tutti i nostri quattro ricorsi e sulla base di questa sentenza stiamo facendo uno studio del territorio per individuare le zone della città dove ci sono troppi affitti brevi: qui non sarà più possibile richiedere una destinazione B3. Ma ci saranno zone in cui potranno essere anche incentivati. Per la prima volta un comune italiano potrà decidere in quali zone della città si può fare nuovi affitti brevi e dove no”.

Laudani spiega che tutti quelli già in essere "se sono regolari” resteranno. La zona dove c’è concentrazione maggiore di abitazioni a uso turistico è quella del centro storico: nella zona Saragozza il fenomeno è particolarmente presente, come fa sapere l’assessore.

“L’iter per la variante è pronto e noi contiamo di andare in Consiglio comunale entro la fine dell’anno – annuncia il titolare dell’Urbanistica –. L’obiettivo è che nel corso del 2026 la variante diventi operativa. Fuori al centro storico ci sono zone in cui un maggior numero di affitti brevi potrebbe servire per sostenere e rilanciare quelle aree. Bisogna naturalmente fare un ragionamento di pianificazione della città, ma non c’è dubbio che l’entrata in funzione del tram cambierà la geografia – riflette –. Anche la Regione prenderà spunto da questa variante per una legge regionale”.

L’assessore vuole rimarcare che questa misura non è nei confronti “della famiglia che affitta per arrotondare, ma bloccare le dinamiche speculative delle mega società o dei fondi di gestione”.