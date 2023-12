Qualità della vita, secondi in Italia. Ma i reati restano il tallone d’Achille

Non mantiene il primato Bologna per la qualità della vita: nella 34esima edizione della classifica del ‘Sole 24’ Ore che misura il benessere della popolazione italiana, le Due Torri sono state scalzate da Udine. A completare il podio, Trento. Bologna è comunque sempre in testa nella categoria ‘Demografia, salute e società’, spinta dai livelli d’istruzione elevati (prima per laureati). La sua performance migliore è per la partecipazione elettorale (74% sul totale degli elettori), mentre la peggiore è nei ‘Furti con destrezza’ con 51 denunce ogni 100mila abitanti. Proprio ‘Giustizia e sicurezza’ è la macro categoria in cui Bologna brilla meno, con un 101esimo posto che può ‘vantare’ una buona compagnia: dietro infatti, fino alla 107esima e ultima posizione, ci sono anche Firenze, Roma, Napoli e Milano.

Un’ombra, quella grava sulla gestione della sicurezza urbana, che ancora una volta ha fatto scagliare le opposizioni in blocco contro la giunta guidata da Matteo Lepore. Chi ha paura sotto i portici? "Invitiamo il sindaco Lepore a gongolare meno ed esaminare meglio gli esiti dell’indagine – sottolinea la consigliera Manuela Zuntini di FdI –. Gli indicatori con un risultato positivo sono legati solo allo sforzo dei suoi cittadini e non certo dell’amministrazione, come il livello di istruzione o di reddito. A cosa serve poi esultare per i primi posti nella cultura, quando il livello di insicurezza è tale che molte donne e ragazze evitano di uscire la sera per paura delle aggressioni?". Dello stesso tenore il commento della Lega. "A Bologna per alcuni aspetti si vive bene, ma per altri no. È una città sempre meno a misura di famiglia: il costo della vita è per tanti ormai insostenibile – sottolinea il capogruppo Matteo Di Benedetto –, soprattutto con riferimento ai costi della casa, sia per chi vuole comprare, sia per gli affitti. Per la sicurezza siamo agli ultimi posti". Gli fa eco il collega Giulio Venturi. "Troppe poche sono ancora le sanzioni per deturpazione ed inciviltà. Inoltre le condizioni di vita dei bolognesi sono destinate a peggiorare a causa di scelte sbagliate – aggiunge il leghista –, basti pensare alla concomitanza dei lavori per Passante, tram e Città 30 che paralizzeranno la città. A Bologna si sta bene, ma si potrebbe stare molto meglio".

Città in difficoltà anche per i civici. "Un sindaco che afferma che tanto anche altre città turistiche sono in fondo alla classifica sulla sicurezza, è un sindaco un po’ troppo superficiale – argomentano Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase di ‘Bologna ci piace’ –. E’ ormai sotto gli occhi di tutti che in città sono aumentati i reati e, di conseguenza, le denunce alle forze dell’ordine. Se da una parte questo conferma la piena fiducia che i cittadini hanno nelle istituzioni, dall’altra è l’ulteriore dimostrazione del fatto che i bolognesi si sentono sempre più insicuri. La giustizia fai da te è dietro l’angolo". Nicola Stanzani (Forza Italia). "Quel che non si dice è che risulta del tutto evidente come le performance migliori. la nostra città, le ottenga per i tantissimi criteri su cui l’amministrazione comunale non ha alcuna influenza e competenza – evidenzia il consigliere comunale –, come il numero di laureati, la ricchezza pro-capite o il tasso di occupazione, mentre sono bassissime su tutte le altre questioni che vedono una diretta responsabilità e competenza di chi governa".

Infine Francesca Scarano (Misto): "Il secondo posto come qualità di vita stride pesantemente con l’indice della criminalità in città: ogni giorno abbiamo violenze e rapine e ad avere paura non sono solo le donne dopo l’imbrunire. Una escalation di reati specie per mano di stranieri, siano essi di seconda generazione o minori richiedenti asilo. Il primo cittadino prima di esultare dovrebbe preoccuparsi e intervenire".