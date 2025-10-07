Qualità e sostenibilità. Apre il nuovo Conad

Un taglio del nastro molto partecipato quello in via Nazionale 151, a Pianoro, per il nuovo supermercato Conad: uno spazio moderno pensato per offrire alla comunità un’esperienza di spesa completa, con grande attenzione alla sostenibilità. L’offerta commerciale si caratterizza per l’attenzione ai reparti freschi e freschissimi, da sempre fiore all’occhiello della cooperativa. L’ortofrutta presenta una vasta gamma di referenze a km 0 e biologiche, quarta e quinta gamma, oltre a una sezione dedicata a piante e fiori. La pescheria, a libero servizio, include anche diverse preparazioni realizzate internamente. In macelleria sono disponibili tagli di carne italiana e del territorio, referenze biologiche e una selezione di pronti da cuocere di produzione del negozio. La gastronomia si distingue per cucina interna, che prepara giornalmente piatti della tradizione, disponibili anche presso il banco caldo, oltre a un’ampia scelta di salumi e i formaggi. La panetteria e la pasticceria, infine, sfornano ogni giorno pane fresco, pizze, focacce, dolci golosi e mignon. Completano l’esperienza di acquisto la cantina vini, con etichette locali e vino sfuso, e corner speciali come Candymania ed un’edicola.

"Ho deciso di raccogliere questa sfida per poter offrire alla comunità un punto vendita accogliente e sostenibile ed un’interessante opportunità di spesa per tutti i clienti – dichiara Riccardo Carlotti, socio di Conad Nord Ovest –. Grazie anche al contributo della nostra nuova squadra di addetti, offriremo ogni giorno una proposta commerciale ampia, di qualità e conveniente, con una vasta offerta di prodotti freschi, locali e salutistici. Impiegheremo tutte le energie per essere all’altezza delle aspettative, accogliendo i clienti con la professionalità e la passione che da sempre contraddistinguono Conad, diventando un punto di riferimento per gli abitanti di Pianoro e dei comuni limitrofi". Il punto vendita si distingue per l’adozione delle migliori soluzioni per la riduzione dell’impatto ambientale: impianti frigoriferi a risparmio energetico, illuminazione a LED, pannelli fotovoltaici per l’autoproduzione di energia green, etichette elettroniche e Airlite, l’eco-vernice che purifica l’aria. La struttura dispone di 90 posti auto gratuiti e una colonnina per la ricarica elettrica. Attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale: in collaborazione col Comune, sarà installata una panchina rossa, simbolo dell’impegno nella lotta contro la violenza sulle donne.