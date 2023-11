Qualità della vita 2023: Bologna sul podio e prima per istruzione e formazione

Bologna, 21 novembre 2021 – Per il secondo anno consecutivo, Bologna si classifica al terzo posto nell'Indagine sulla qualità della vita del 2023 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma. Al primo posto c’è Bolzano, al secondo Milano, la cui ascesa dal quinto posto dello scorso anno conferma la tendenza di forte ripresa delle città metropolitane del centro-nord.

In fondo alla classifica, come nel 2022, c'è Crotone (107a), insieme alle province siciliane Messina e Caltanissetta (105a e 106a).

La classifica giunta alla 25ª edizione, si incentra su nove ambiti d'analisi: affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, tempo libero e turismo, reddito e ricchezza, in 14 sottodimensioni e 92 indicatori di base.

Bologna prima per l’istruzione

Il capoluogo emiliano si classifica in prima posizione per l'istruzione e formazione. A seguire altre due province del Nord-Est, Trieste e Trento, e Firenze in rappresentanza dell'Italia centrale.

Un po’ di numeri

La qualità di vita, quest’anno, sembra essere buona o accettabile in 63 su 107 province. Tradotto in termini di popolazione, significa che 21 milioni 909mila residenti (pari al 37,2% della popolazione italiana) vivono in territori caratterizzati da una qualità della vita scarsa o insufficiente, contro i 21 milioni 789mila della passata edizione, pari al 36,9% della popolazione, registrando quindi un lieve arretramento rispetto al 2022.