Qualla partita fra Milan e Honvéd

É l’8 dicembre 1956 e allo Stadio San Siro di Milano è in programma un’amichevole di calcio dall’alto valore simbolico: il Milan ospita ’la grande Honvéd’, la squadra ungherese di Budapest che da qualche settimana vaga per l’Europa. I giocatori, già all’estero per una partita di coppa, rifiutano infatti di tornare in patria dopo che i carri armati sovietici hanno invaso l’Ungheria per soffocare la rivoluzione. Ma c’è chi intende richiamarli al dovere: da Alfonsine, in Romagna, è partita una Balilla carica di militanti comunisti che vorrebbero convincere i giocatori a desistere e tornare in Ungheria per non tradire la causa del socialismo. Tra di loro il giovane Enzo Pasi che filma in 8mm prima la partenza da Alfonsine, poi a Milano l’incontro con i giocatori all’Hotel San Carlo e la partita allo stadio. Il breve filmato, con accompagnamento musicale dal vivo, sarà pubblicato oggi sulla piattaforma homemovies100.it, nell’ambito del progetto Almanacco di HomeMovies100.