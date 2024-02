"Quando arriva la rotonda?"

Rotonde, atto terzo. Dopo l’apertura di quella provvisoria posizionata all’incrocio tra via Cova e via Gioia, propedeutica a preparare l’importante intervento di realizzazione di quella sulla via Emilia, il tema caldissimo delle rotonde a Castel San Pietro si arricchisce di un nuovo capitolo. Questa volta a finire al centro di un’interpellanza prossima ad essere protocollata da Prima Castello attraverso il suo capogruppo Luca Morini (nella foto) è la rotonda al centro delle polemiche da almeno quattro lustri, ovvero quella che sorgerà all’uscita del casello autostradale dell’A14, dove insiste il pericoloso incrocio con la San Carlo. Ed è proprio da qui, dalla pericolosità dell’intersezione, che parte Morini. Vista la situazione Morini, dopo aver ricordato come si sia "ormai vanificata anche l’ultima promessa fatta dal sindaco di avvio del cantiere ‘entro la fine del 2022’", chiede "quali siano le nuove tempistiche prospettabili allo stato attuale per l’avvio dell’opera e per la sua definitiva conclusione".

c. b.