Quando cadde il fascismo Sul web le riprese d’epoca

Immagini restaurate che raccontano la caduta del fascismo così come fu vissuta a Bologna, in piazza Maggiore, dove alcuni cittadini inscenarono un simbolico funerale del regime: sono quelle che ha restaurato il laboratorio ’L’immagine ritrovata’ della Cineteca per conto dell’Istituto Parri. Venti minuti di riprese in 16 mm che saranno disponibili stasera sul canale YouTube del Parri: a catturarle il giovane cineamatore Giovanni Casari che riprese alcuni momenti significativi della storia della città tra il 1943 e il 1947. Tra i suoi Documenti ed immagini di vita vissuta colpisce, in quella che ancora si chiamava piazza Vittorio Emanuele, l’immagine della folla radunatatasi tra il 25 e il 26 luglio del ‘43, quando si diffuse la notizia della caduta di Mussolini.

I bolognesi misero in scena un funerale del fascismo, con tanto di bara e processione funeraria per un fascio littorio. La proiezione del documentario fa parte della rassegna Incursioni resistenti, con cui dal 2021 l’Istituto Parri documenta la storia cittadina in quei fatidici anni, da momenti epici quali la battaglia di Porta Lame ad altri più intimi quali la vita di tutti i giorni nell’infermeria partigiana di via Andrea Costa, fino agli scioperi nelle fabbriche bolognesi del 1943.

Un approfondimento dedicato al ventennio fascista a Bologna sarà pubblicato anche sul portale ‘Storia e memoria’ curato dal Museo civico del Risorgimento: il percorso tematico traccia un resoconto documentario della quotidianità nel bolognese dalla fine della Grande Guerra nel 1918 alla firma dell’armistizio dell’8 settembre 1943. Fu a Bologna, prima che in altre città italiane, che il fascismo manifestò l’uso sistematico della violenza politica, sociale e culturale attraverso cui avrebbe raggiunto il potere: nel capoluogo l’avvio della stagione dello squadrismo reca una data precisa, il 21 novembre 1920, con l’assalto a Palazzo D’Accursio. Mentre era in atto l’insediamento della giunta comunale guidata da Enio Gnudi, dirigente sindacale e rappresentante del partito socialista, squadre fasciste compirono un attacco alla sede del municipio, al termine del quale si contarono dieci morti e cinquantotto feriti. L’inizio del precipitare dell’Italia verso il regime. A ricordo di quei giorni, stamattina alle 11 saranno deposte due corone e alla lapide nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio e al Sacrario dei Caduti Partigiani in piazza Nettuno.

f. d.