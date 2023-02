Quando c’era il mare Le rocce raccontano

Sembra quasi un mare l’erba– come cantava la Pfm. Sì, perché qui c’era il mare. Certo, non una distesa come il nostro Adriatico, perché stiamo parlando di eventi che risalgono a 10 milioni di anni fa. Ed è al passato geologico del nostro territorio che è dedicata la puntata di oggi del nostro podcast gratuito (che potete ascoltare attraverso il Qr code e su tutte le principali piattaforme), che ci porterà fra la prima collina attorno a Bologna e il Museo Geologico Giovanni Capellini, in via Zamboni. In Val di Zena, infatti, parte lo spunto: nella località di Gorgognano (Pianoro), nel 1965 venne trovato per caso lo scheletro di una balenottera. In quel punto, oggi, si trova una balena bianca poi realizzata dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti.

A spiegare che cosa ci facessero esemplari simili su queste colline è il professor Federico Fanti del dipartimento di Scienze Biologiche, geologiche e ambientali dell’Alma Mater. Fanti, geologo e paleontologo, è conosciuto anche come ‘cacciatore di dinosauri’, per il suo specifico ambito di ricerca che ha anche dato il titolo a una serie National Geographic su Sky uscita lo scorso anno. Le sue indagini lo portano "in due aree del pianeta molto diverse: il deserto del Gobi in Mongolia e ai piedi delle Montagne rocciose in Canada".

"È molto strano pensare a Bologna in riva al mare o sott’acqua – spiega Fanti –, ma è quello che i fossili ci raccontano", ricostruendo una geografia diversa che comprende anche il mare. "Ovviamente un mare molto più complesso – specifica Fanti –. in un periodo in cui gli Appennini non esistevano, ma iniziavano a sollevarsi: davanti a loro, in quella che oggi è la Pianura Padana, si estendeva un braccio di mare profondo migliaia di metri". E le testimonianze di questo lungo processo di trasformazione sono sotto i nostri occhi.

"Girando nella zona delle prime colline– avverte lo studioso – le rocce raccontano di questi antichi mari. Uno degli esempi più famosi è il Contrafforte pliocenico: successioni geologiche che si sono depositate sull’antica riva, come nell’area di Pianoro o il Monte Adone. Qui osserviamo le antiche spiagge, lentamente sollevate. Le rocce preservano poi i fossili: gli antichi mari erano abitati da animali e ancora oggi troviamo le tracce, che in alcuni casi sono state portate nei musei". Fra cui quello di via Zamboni, per cui Fanti preannuncia "nuove mostre e spazi espositivi per stimolare i visitatori". Nella sede attuale, già "c’è una quantità di reperti davvero incredibile della nostra regione e molti raccontano di questo periodo in cui a ’Bologna c’era il mare’. Si parla di invertebrati e resti spettacolari come le balene, fra cui quella della val di Zena. L’Appennino è uno dei giacimenti più ricchi al mondo per quanto riguarda i cetacei fossili: balene, delfini e orche". E a proposito di Val di Zena, un filo rosso collega tutti questi temi, il personaggio di Luigi Fantini e i suoi botroidi, oggi in un piccolo museo a Tazzola. "I botroidi– spiega Fanti – sembrano una stranezza della natura, fra arte e geologia: sono concrezioni geologiche che hanno la forma di un enorme grappolo e si trovano in quelle rocce formate in ambiente marino".

Letizia Gamberini