"Quando ci sono i concerti non si parcheggia"

Un paese ostaggio dei concerti. Riale è entrato nello stesso girone della zona Stadio in tempo di campionato di calcio. Con la differenza che al Dall’Ara si gioca in media una partita ogni due settimane mentre all’Unipol Arena dal 16 marzo al 20 maggio sono in programma 14 concerti. Il post Covid ha concentrato le date nuove e quelle di recupero in otto settimane e quello che era prevedibile si è puntualmente verificato: i posti auto intorno all’Arena non bastano, i parcheggi di Gran Reno, Ikea, Leroy Merlin sono in gran parte occupati dai clienti, e al pubblico che arriva da tutta Italia non resta che cercare uno spazio libero nei dintorni: tra Riale e Ceretolo, dove i residenti sono in subbuglio. Da anni in queste occasioni il vicino quartiere residenziale Arcobaleno di via Fausto Coppi viene ‘blindato’ da una zona Ztl e dal servizio di steward che consentono l’ingresso ai soli residenti dotati di pass comunali. La stazione ferroviaria non è ancora stata realizzata, non ci sono corse speciali se non quella unica di Tper 975 dalla stazione centrale (7 o 10 euro). Risultato: dal primo pomeriggio i gruppetti di fans provenienti da tutto il Paese si aggirano in auto tra Zola e Casalecchio a caccia di un parcheggio, possibilmente gratuito.

"Si riconoscono subito, si aggirano lenti, mettono la freccia all’ultimo secondo e quando vedono la transenna si bloccano. Così capisci che non sono residenti e li mandi indietro", spiega uno dei 4 ‘assistenti’ con casacca Unipol Arena che mercoledì sera (e tutte le sere di concerto precedenti) presidiavano gli incroci con via Frescobaldi, Donizetti, Catalani e Nievo. Prevedendo questa situazione il comune di Zola "allo scopo di ridurre le difficoltà di circolazione e sosta nella frazione di Riale ha determinato l’istituzione di una Ztl in 13 strade comunali attiva durante concerti, partite e manifestazioni varie. Novità illustrata in consiglio di frazione all’inizio di marzo e tabellata nelle strade interessate. Buona parte dei residenti ha ritirato i pass che consentono l’accesso ma questo non ha impedito che la musica dei Maneskin, Gianni Morandi, Renato Zero e il Max Pezzali di martedì e mercoledì scorso sia risultata stonata per tanti abitanti di questa frazione attraversata dal confine tra Zola e Casalecchio.

"Anche l’altra sera fino a mezzanotte tanti abitanti si sono trovati con tutti i parcheggi occupati. I vigili hanno fatto delle multe, il Comune farà cassa ma le cose per noi non miglioreranno", sbotta Claudio Rabbi, rialese, ex consigliere provinciale oggi approdato a FdI. Il sindaco Dall’Omo ribadisce: "Le strade di Riale non possono diventare i parcheggi dell’Unipol Arena, con la Ztl abbiamo voluto tutelare i residenti. È ovviamente una misura particolare e anche complicata da gestire al meglio ma insieme alle multe (una trentina solo mercoledì sera) è una prima risposta ai residenti che da tempo ci segnalavano la necessità di intervenire".

Gabriele Mignardi