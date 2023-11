Quando colpisce i bambini: "Mio figlio malato a tre anni" La famiglia di un bambino di 3 anni affetto da diabete racconta come è stato riconosciuto e trattato il problema. L'Ausl dell'Unione Reno Galliera ha fornito un servizio efficiente, formando il personale scolastico e gli infermieri per gestire la malattia. Un supporto indispensabile per la famiglia.