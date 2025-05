Quando finiscono i lavori del tram in Santa Viola a Bologna

Bologna, 9 maggio 2025 – Una buona e alcune brutte notizie per gli ormai esasperati residenti di Santa Viola, zona di Bologna tra l’ospedale Maggiore e Borgo Panigale martoriata dai cantieri per la linea rossa del tram.

La riapertura della via Emilia

Il maxi cantiere che ha portato a continui cambi nella viabilità (senza riuscire mai a dare sollievo ai residenti regolarmente imbottigliati in coda) si avvia alla terza e ultima fase. La sospirata riapertura di via Emilia Ponente a doppio senso tra il Pontelungo e via Battindarno arriverà a metà giugno, quindi tra circa un mese. “In anticipo rispetto al cronoprogramma”, sottolinea il Comune.

Le corsie correranno ai lati della sede centrale, dove proseguirà il cantiere: “Un assetto che sarà mantenuto anche quando il tram entrerà in funzione, quando i binari correranno al centro della strada, in sede protetta e riservata, lasciando libera una corsia per i veicoli su ciascun lato”.

La fine dei cantieri in Santa Viola

“La conclusione complessiva dei lavori in Santa Viola è invece attesa per l’autunno”. Ma da qui ad allora ci sarà ancora da soffrire per una zona già esausta. “Nei mesi estivi – annuncia il Comune –, per contenere l’impatto sulla viabilità, gli interventi per il trasporto e la posa delle rotaie saranno programmati in orario notturno e/o in fasce orarie della giornate ‘meno trafficate’. Tali operazioni si svolgeranno in giornate non consecutive, comportando chiusure localizzate per alcune ore della corsia in direzione periferia. Il passaggio sarà consentito solo ai residenti e agli accedenti ai passi carrai, attraverso l’ausilio di movieri dell’impresa. Il traffico in uscita dal centro dovrà invece seguire percorsi alternativi dettagliati progressivamente in base alla posizione della chiusura”.

Ma intanto chiude via Speranza

Visto che il cantiere del tram si porta dietro anche il rinnovo dei sottoservizi, ossia quell’intricata rete di tubi che corre sotto l’asfalto, intanto chiude via Speranza “interessata da un intervento legato all’allaccio di un nuovo tubo del gas”.

Un brutto colpo per i residenti: da sabato 10 a martedì 13 maggio la strada sarà completamente al traffico nel tratto compreso tra via Emilia Ponente e via Decumana.

Il percorso obbligato

“Per tre giorni chi proviene dalla periferia percorrendo via Emilia dovrà quindi procedere dritto all'intersezione e imboccare via Battindarno per accedere al quadrante sud del quartiere – avvisa il Comune –. Un intervento dall’impatto consistente, per questo calendarizzato nel weekend, che precede il ritorno del doppio senso di circolazione”. Utilizzando il nuovo corsello predisposto a margine del parcheggio adiacente a via Mascherino.