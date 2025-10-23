Amor di patria
Sergio Gioli
Amor di patria
Bologna
Quando finiscono i cantieri del tram a Bologna? Per Indipendenza e Riva Reno c'è una data
23 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Naviga nell'articolo:

1

Quando finiscono i cantieri del tram a Bologna? Per Indipendenza e Riva Reno c’è una data

2

Via Indipendenza, il cuore pedonale verso la riapertura completa

3

Riva di Reno, lavori quasi conclusi sul canale storico

4

Via San Felice, il ritorno alla normalità tra novembre e gennaio

5

L’incrocio Ugo Bassi-Marconi-San Felice, lo snodo più complesso

Quando finiscono i cantieri del tram a Bologna? Per Indipendenza e Riva Reno c’è una data

Proseguono i lavori della Linea Rossa nel cuore della città: al via da novembrei lavori nel complesso incrocio tra Ugo Bassi, Marconi e San Felice, un nodo strategico per collegare quattro arterie centrali

I cantieri del tram stanno rivoluzionando la viabilità di Bologna: quando finiranno? Arrivano le prime risposte

Bologna, 23 ottobre 2025 – Procedono a ritmo serrato i lavori in centro storico, con l’obiettivo di consegnare alla città, entro Natale, due arterie fondamentali come via Indipendenza e via Riva di Reno, mentre via San Felice dovrà attendere fino a gennaio per tornare completamente percorribile.

Un cronoprogramma intenso, che si inserisce nel grande cantiere della Linea Rossa del tram e che nelle prossime settimane vedrà, pian piano, la restituzione di tratti significativi ai cittadini e alle attività commerciali del cuore di Bologna.

Continua a leggere questo articolo

