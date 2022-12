Quando il Bologna sfidò O Rei Tre amichevoli, due gol e quei duelli con Pasqualini

di Giorgio Comaschi

Per assurdo eh, perché in questi momenti non si fa. Però sarebbe bello andare a casa di Pelè e chiedere alla famiglia di dare un’occhiata ai cassetti di O Rei. Per vedere se c’è, piegata per benino, la maglia rossoblù numero 7 di Mauro Pasqualini. Magari c’è. Dal 1971. Magari l’ha appesa nella galleria delle migliaia di maglie che gli hanno regalato. Dei più grandi campioni di sempre.

Allora. Quella di Pelè, quella del Santos, bianca e mitica, col numero 10, a casa di Pasqualini, a Foiano della Chiana c’è. Eccome. E viene tenuta come una reliquia. Da "re-liquia", perché è appunto di O’Rey. Mauro Pasqualini è un signore di 75 anni, dal baffone alla mongola, nato Crevalcore, che ogni tanto allena i bambini per la squadra del paese di sua moglie, che ha fatto il venditore di giacconi Shearling in toscana, che ha venduto conchiglie e ceramiche al mare nella stagione estiva e che negli anni 60-70 giocava nel Bologna.

Era Pasqualini ‘La Biscia’. Ala destra, funambolico, dribbling da impazzire, secco, da football brazilero, quei dribbling che facevano alzare in piedi la curva (che poi però si sedeva subito dopo). Oggi è uno con le ginocchia cigolanti perché si è fatto tre operazioni, perché ha subito incidenti terrificanti, perché con quel dribbling stretto lì, lo segavano a metà spesso e volentieri. Per questo la carriera è stata così così, nel Catania 12 partite 2 gol, nel Bologna (stagione 68-69) 8 partite 0 gol, nell’Arezzo 6 partite 1 gol, nella Lucchese 37 partite 5 gol, nel Bologna di nuovo (nel ’71) 0 partite 0 gol, poi Cesena 18 partite 2 gol e Monza 5 partite 0 gol. Diciamo che come punta… va bè ci siamo capiti. Però però… Pasquale ‘La Biscia’, a 23 anni, ha vissuto un momento che l’ha mandato in paradiso prima di Pelè. Estate 1971, il Bologna di Savoldi, Janich, Perani eccetera con Mondino Fabbri in panchina, va a fare una torurnèe in America, come era usanza stagionale delle squadre. E fa tre partite contro il Santos del divino Pelè.

A Toronto il Santos vince la prima 2 a 1 e O’Rey ne bolla uno, due giorni dopo a Jersey City il Bologna pareggia 1 a 1 e l’ultima a Montreal rivince il Santos 1 a 0 con gol di Pelè. Alla fine della partita si festeggia, ci si saluta e tutti vorrebbero la maglia di Pelè, ovviamente. Ma Pelè punta dritto verso Pasquale e gli dice: "Tu". Vuole la sua maglia. "Gli ho detto l’unica parola che sapevo di inglese: "Why?", che vuol dire perché", dice Mauro. Il Re del Calcio gli risponde (questo glielo’hanno tradotto dopo a Pasquale) che gli piaceva come giocava, che aveva un gran dribbling. Chissà, forse gli ricordava Edu, Garrincha eccetera, ma questo lo dicamo noi e speriamo che Pelè, da qualche punto dell’universo, non ci legga sennò ci querela.

Insomma il fatto che da quel giorno in un cassetto di casa Pasqualini ci sia la maglia di Pelè è una cosa bella, una cosa che può succedere, un trofeo, un colpo di fortuna. Ma la cosa fantastica è che in un cassetto di Pelè ci sia la maglia del Bologna di Mauro Pasqualini. Il quale diventa popolare nel calcio per questa cosa e non per i suoi dribbling e la sua sfortuna nera di ginocchia continuamente a pezzi. "Per curiosità – dice – mi piacerebbe sapere quanto varrebbe oggi questa maglia numero 10 del Santos". Lascia perdere Pasquale. Che forse, alla fine dei conti, vale più la tua a casa di Pelè.