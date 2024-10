Quando il cinema racconta la vita vera

‘Vittoria’ di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman è basato su una storia vera e interpretato dalle persone reali che l’hanno vissuta. La storia è quella di Jasmine, che vive a Torre Annunziata con suo marito, Rino, e i suoi tre figli e decide di affrontare un percorso d’adozione che stravolge gli equilibri della famiglia. I registi oggi alle 18 presentano ‘Vittoria’ al Modernissimo e, alle 21, al cinema Roma. In video-collegamento ci sarà anche il produttore Nanni Moretti che nei giorni scorsi è stato ricoverato e poi dimesso, dopo essere stato colpito da un infarto.

Attori non professionisti, uso del dialetto e una sceneggiatura che ha lasciato spazio all’improvvisazione. Qualcosa che si avvicina al neorealismo?

"Penso che questi elementi portino autenticità e verità al film – risponde Cassigoli –. In dialetto i dialoghi vengono pronunciati dai ‘non-attori’ in modo molto più genuino".

Cosa vi ha colpito della storia di Jasmine?

"A livello emotivo, il momento finale: io e Casey avevamo i lucciconi agli occhi – racconta Cassigoli –. Il percorso di adozione era qualcosa di sconosciuto per noi e che il cinema non ha mai raccontato. Di solito i film fanno vedere il momento in cui il bambino arriva in famiglia o quando il figlio va alla ricerca dei genitori biologici. A rendere ancor più unica la storia è il fatto che Jasmine intraprenda il percorso avendo già tre figli biologici e mettendo a rischio gli equilibri familiari ed economici. Il punto è anche questo: seguire il cuore o la razionalità?".

Come avete lavorato con gli attori?

"La loro storia era ancora viva, fresca, si emozionavano nel raccontare certi momenti, e questo ci ha aiutato. Ma non è stato sempre facile, certi passaggi sono stati anche molto dolorosi. Forse Jasmine e Rino dovevano chiarirsi e hanno usato il film per farlo". "Abbiamo registrato ore e ore di interviste ai protagonisti – aggiunge Kauffman –. Abbiamo parlato con altre coppie che hanno adottato per avere diversi punti di riferimento e poi abbiamo scritto la sceneggiatura. Durante le prove ragionavamo assieme agli attori sul lavoro da fare, riprendevamo le scene con il telefono e facevamo vedere loro come apparivano".

È il terzo film che girate a Torre Annunziata. Cos’ha di speciale l’umanità che popola questo paese del Napoletano?

"Inizialmente pensavamo fosse un caso – dice Cassigoli –, che ogni storia ci portasse all’altra. In realtà, io dico sempre che Torre Annunziata non è ancora inquinata dal cinema. L’approccio delle persone a una troupe è molto disincantato. E poi ormai ci conoscono". "È la facilità con cui riusciamo a fare le cose - spiega Kauffman -. Ci siamo sempre sentiti i benvenuti. Nella vicina Napoli, per esempio, costa molto di più realizzare un film e noi lavoriamo con pochissime persone e pochissimi soldi".

Quanto è costato ‘Vittoria’?

"Poco più di 300mila euro – conclude Kauffman –. Non sappiamo ancora se riceveremo il tax credit (credito d’imposta per le imprese di produzione, ndr), e quello sposta tanto. Ma 300mila euro sono veramente pochi, anche nel cinema indipendente italiano. È quello che risponde Nanni Moretti quando gli chiedono perché sia entrato nel progetto. Dice che i nostri lavori sono fatti in modo diverso, con un altro sistema".