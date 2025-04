Quando la Camera del lavoro si riprese la sede in via Marconi

Con la Liberazione di Bologna, il 21 aprile, anche la Cgil e la Camera del Lavoro hanno ottenuto la nuova sede di via Marconi, utilizzando le stanze che fino al 22 aprile del 1945 erano state utilizzate dalla Confederazione fascista dell’agricoltura "come restituzione del maltolto, perché la Camera del Lavoro era stata distrutta e incendiata tre volte tra il 1920 e il 1922".

Lo ha ricordato il segretario della Camera del Lavoro di Bologna, Michele Bulgarelli, che festeggia gli 80 anni della presenza del sindacato nel cuore della città con una mostra fotografica realizzata dall’Archivio Paolo Pedrelli che racconta le lotte sindacali della Cgil, e la presentazione di una Figurina della memoria dedicata a Diana Sabbi, comandante partigiana e "prima donna a essere eletta nella segreteria della Camera del lavoro, appena ricostruita". Non sono mancati neppure filmati storici sempre provenienti dall’Archivio Pedrelli. "Alla faccia di chi provò a distruggere il sindacato, oggi la Camera del Lavoro è insediata nel centro storico e nei quartieri", con una nuova sede anche all’Interporto.

Nel frattempo, la Cgil è impegnata per la campagna per i referendum per i quali, per il segretario della Camera del Lavoro, "c’è un oscuramento". Bulgarelli il 25 aprile sarà a Montesole proprio per dire "che è il tempo di essere partigiani della Costituzione, della pace, del lavoro sicuro, indeterminato, che consenta di arrivare alla fine del mese e dal quale non si debba essere licenziati senza giusta causa" e che la Cgil sarà presente in tutte le piazze che ricorderanno gli 80 anni della Liberazione. "I fili che legano l’Anpi al sindacato sono molto forti e speriamo di rafforzarli", osserva poi la presidente dell’Anpi di Bologna, Anna Cocchi, che spera che "in queste occasioni i sindacati ci siano tutti, e non solo la Cgil, perché l’Anpi guarda ad un mondo molto plurale, come fu la Resistenza. Alcuni sindacati mancano, ce ne dispiace".