Quando la fede giustifica la violenza

Studiare questi argomenti in storia ci ha fatto capire ancora di più che è profondamente sbagliato perseguitare persone per la loro religione: qualsiasi religione dice che bisogna aiutare il prossimo, fare del bene invece che del male. Quando in nome della religione si fa il contrario, vuol dire che la religione è solo una scusa, il vero motivo è la sete di ricchezze e di potere.

Durante le crociate in nome dell’avidità e del fanatismo, la religione giustificava la violenza, come purtroppo continua ad accadere ancora oggi. I crimini di cui si sono macchiati i crociati non rispettano il cristianesimo, così come ancora oggi le violenze dei fondamentalisti islamici o quelle che si consumano contro le persone a Gaza non rispettano l’Islam e l’Ebraismo.

Ognuno deve essere libero di vivere come vuole, con la libera scelta di credere in una religione o meno.

Classe 1E, prof Pennetta.