Quando la musica d’opera rilegge la storia del mondo

’Lyra e musa. Come la musica d’opera racconta la storia del mondo’: l’appuntamento per la rassegna ’Le voci dei libri’ è questo pomeriggio alle 18 in Salaborsa per la presentazione dell’ultimo volume (ed Pendragon) di Piero Mioli che ne parlerà con Jadranka Bentini e Federico Arieti. Come si lega la musica alla storia? Facile. La famosa battaglia di Legnano è del 1176 o del 1849? E i celebri vespri siciliani sono del 1282 o del 1855? L’evento storico è segnato dalla prima delle due date, ma le opere liriche scritte da Verdi alla seconda data, con un bel salto storico. ’Lyra e musa’ costruisce tremila anni di umanità, civiltà, guerra e personggi, vicende pubbliche e private seguendo la traccia delle opere, non secondo la nascita ma secondo il loro argomento, inevitabilmente storico anche se non alla lettera.

Un punto di vista inconsueto quindi, e certamente appassionante sia per gli amanti dell’opera che per i curiosi della storia e della cronaca che si nasconde dietro i grandi avvenimenti. Così, dalla Bibbia al Medioevo, dal Rinascimento fino all’Ottocento, considerato la ’culla’ del melodramma. E forse si scoprirà che non è proprio così.