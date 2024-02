Quando la musica vibra ’in rosa’ per la salute

Il teatro Manzoni accoglie la Filarmonica della Scala, diretta dal maestro emerito Myung-Whun Chung, per una serata di Bologna Festival all’insegna della musica, dell’eleganza ma anche della solidarietà: entrando nel foyer la prima cosa che colpisce, oltre agli abiti da sera, il velluto e i tacchi degli ospiti presenti, è il colore rosa. Il concerto è infatti a sostegno dello spazio polifunzionale ’Donne al Centro’ istituito all’ospedale Bellaria da Susan G. Komen Italia, il cui simbolo della lotta al tumore al seno è proprio il fiocchetto rosa, distribuito nel foyer agli spettatori previa donazione, per sensibilizzare sull’aspetto benefico della serata. ’Music for the Cure’, è il concerto dedicato al Maestro Claudio Abbado a dieci anni dalla sua morte: proprio lui che nel 1982 fondò l’Orchestra Filarmonica della Scala. Le note che affascinano il pubblico sono inconfondibili: è la Quinta sinfonia di Mahler, una delle pagine più rappresentative del compositore, e sicuramente tra le più conosciute per il suo ‘Adagietto’. Un grande ritorno quello della Filarmonica della Scala al Bologna Festival, che mancava da 20 anni e che, in chiusura, è stata salutata da una vera ovazione e lunghi minuti di applausi fino al bis fuori programma con Mascagni.

La serata si è aperta con le parole di Maddalena Da Lisca, direttore artistico e soprintendente di Bologna Festival e di Carla Faralli, presidente del comitato regionale di Susan G. Komen Italia, seguite dal discorso istituzionale del governatore Stefano Bonaccini: "Abbiamo bisogno di investire sempre di più nella lotta al tumore al seno, ci stiamo già lavorando, siamo la regione con i numeri migliori in termini di riduzione della mortalità, di screening e di presenza di centri di senologia" afferma il presidente della regione. La prevenzione dunque come tema guida del concerto: presenti anche altri profili importanti di Susan G. Komen Italia, tra cui il direttore generale Violante Guidotti Bentivogli e Annalisa Pession con Maria Carla Re, del consiglio direttivo comitato regionale Komen Italia, ma anche esponenti della sanità come Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl Bologna e Marco Seri, direttore scientifico dell’Irccs Sant’Orsola. Tra il pubblico anche Enzo Mengoli, il presidente di Banca di Bologna, principale sostenitore della serata. L’eleganza è stata quella di una Prima a teatro: velluto, tacchi, e lustrini, e immancabile ha fatto il suo ingresso nel foyer anche Cecilia Matteucci, che ha sfoggiato un look sfarzoso per l’occasione.

Alice Pavarotti