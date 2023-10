Quando la poesia è un gioco da ragazzi

Al via la quinta edizione del Junior Poetry Festival, da oggi fino a domenica a Castel Maggiore, Pieve di Cento e Bentivoglio si terrà l’unico festival internazionale di poesia per ragazzi in Italia, organizzato dall’accademia Drosselmeier e dalla libreria Lèggere Leggére di Castel Maggiore. "Per me è un orgoglio supportare il progetto, la poesia è un importante strumento culturale", commenta Belinda Gottardi, sindaca di Castel Maggiore. Tre giorni ricchi di incontri, mostre e laboratori, sia per bambini e ragazzi, sia per adulti appassionati di poesia.

"Abbiamo tanti ospiti con professioni diverse, ci saranno poeti del calibro di Roberto Piumini, illustratori, su tutti la vincitrice del premio Andersen Felicita Sala, e la ceramista Petra Paoli, che insieme alla poetessa Ilaria Rigoli terrà un laboratorio alla Biblioteca Le Scuole di Pieve di Cento", dichiara Chiara Basile della libreria Lèggere Leggére. Un festival che ha una dimensione internazionale, la stessa direzione artistica è del poeta francese Bernard Friot, premio Andersen 2019. "Ci rivolgiamo ai ragazzi con un atteggiamento cosmopolita e plurilinguistico", spiega Grazia Gotti dell’accademia Drosselmeier. Gran parte dell’evento infatti è dedicato proprio ai giovani, saranno presenti gli studenti del liceo Keynes, ma non solo: venerdì arriveranno anche nove classi della scuola media di Osimo, in provincia di Ancona, a cui sarà dedicata una mattinata di laboratori di poesia: un progetto in linea con quanto è stato già fatto a Settembre al Junior Poetry Summer Camp, i cui risultati si potranno osservare stasera alle 19.30 all’evento "Junior Poetry 1,2,3" al teatro Biagi D’antona. In questa sede verrà anche presentato il Junior Poetry Magazine, periodico di poesia per bambini che esce 5 volte l’anno, attivo da aprile, che ha già riscontrato un ottimo successo.

Il lavoro dei protagonisti del festival non termina certo in questo weekend, perché due mostre proseguiranno anche nei mesi successivi. La mostra delle tavole di Chiara Armellini "Io cambierò il mondo" sarà visitabile alla libreria Lèggere Leggére da domani fino al 30 novembre, mentre la seconda mostra, dedicata all’"Ode alla Cipolla" di Pablo Neruda, con tavole di Felicita Sala, sarà a Villa Smeraldi: verrà inaugurata domenica con un reading-aperitivo a base proprio di cipolla, e continuerà fino al 17 dicembre. Il 2 dicembre inoltre ci sarà l’inaugurazione della nuova Biblioteca di Castel Maggiore, dove sorgerà il Centro Internazionale di Poesia per ragazzi. Il programma completo è visitabile al link https:www.juniorpoetryfestival.it. L’ingresso a tutti gli eventi è libero, ma è gradita la prenotazione soprattutto per quelli che si svolgeranno a teatro.

Alice Pavarotti