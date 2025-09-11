Quando la preghiera sa unire i popoli

Un viaggio attraverso l’incontro dei grandi monoteismi nel Mediterraneo, per uno sguardo privo di pregiudizi sulle interazioni interreligiose: fino al 19 ottobre a Palazzo d’Accursio è aperta la mostra fotografica ’Al di là dei confini: luoghi sacri e condivisi’, a cura di Dionigi Albera e Manöel Penicaud. Dopo dieci anni di viaggi tra New York, Parigi, Istanbul e varie città del Mediterraneo, l’esposizione a ingresso gratuito arriva in città ospitata nelle Collezioni Comunali d’Arte e proseguirà – con una nuova configurazione – a Roma, a Villa Medici, per la conclusione del Giubileo, promossa dall’ambasciata francese. Quarantacinque fotografie, tutte realizzate da Pénicaud, accompagnate da video con testimonianze, suoni e voci dei luoghi sacri di cristianesimo, ebraismo e islam, conducono attraverso quattro sezioni: ‘Palinsesti di pietra’, edifici usati da diverse religioni nel corso del tempo e spazi nati come luoghi di incontro tra fedi; ‘Costruttori di pace’, dedicata a chi ha creato luoghi di dialogo ; ’Maria cristiana Maria musulmana’, sulle figure riconosciute da più fedi, come la stessa Madonna, citata nel Corano (dove le sono dedicate due sure), più volte che nel Nuovo Testamento. ‘Sulle orme dei santi’, omaggio a chi ha favorito il passaggio di fedeli di religioni diverse nello stesso luogo. La mostra è promossa dal Settore Musei Civici, Alma Mater, Euterpe e dal Comune di che prosegue il suo percorso sul dialogo interreligioso, con l’obiettivo futuro di avere una Casa delle Religioni: "La casa ci sarà, ma è un percorso itinerante di cui questa mostra fa parte", afferma Rita Monticelli, consigliera comunale delegata ai diritti umani, e docente Unibo.

La mostra è stata portata a Bologna da Fondazione Biblioteca del Mulino e Il Mulino. Sono esposti infatti anche alcuni libri selezionati dalla casa editrice, che approfondiscono i temi dell’esposizione: "Gli scatti promuovono cultura aperta e confronto democratico, temi da sempre al centro dell’attenzione del Mulino: ci interessava inoltre che l’approfondimento non si limitasse all’esposizione fotografica, ma proseguisse anche con le parole", spiega Silvia Giannini, presidente Fondazione Biblioteca del Mulino. E infatti, a corredo sarà anche un ciclo di incontri con esperti autorevoli: ’Al di là dei confini: luoghi sacri e condivisi’ è al centro, anche nel titolo, della XVI edizione delle Serate nel Chiostro, in programma nel chiostro di San Domenico con tre appuntamenti; inoltre una serata della programmazione nell’Oratorio di San Filippo Neri sarà dedicata proprio alla mostra. Ad accompagnare la mostra c’è anche un catalogo pubblicato da Edmil con le riproduzioni di tutte le foto in mostra con testi di Silvia Battistini, direttrice Musei civici d’arte antica, di Monticelli e dei curatori.

