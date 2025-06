Quando la trama è hard boiled

Romano de Marco, uno dei maestri del noir e dell’hard boiled italiano, arriva oggi in città per presentare il suo ultimo libro, ’Dimenticare Milano’ (Ubagu press) ultimo capitolo della sua fortunata serie ’Nero a Milano’. L’appuntamento è alle 18 alla Libreria Ubik Irnerio, in dialogo con Marilù Oliva.

Marco Tanzi, ex poliziotto milanese, si è reinventato come mercenario, operando su una nave container nel Golfo di Guinea. La sua esistenza solitaria sembra aver sepolto il passato milanese. Tuttavia, un evento drammatico lo costringe a tornare: suo nipote Lorenzo Tanzi è in coma dopo un brutale pestaggio. Tra i romanzi più noti dell’autore, Io la troverò, Città di polvere, Nero a Milano.